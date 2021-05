Afgebroken tanden en kiezen: coronastress vormt een gevaar voor ons gebit

Afgebroken stukjes tandglazuur, slijtage aan het gebit en spontaan gebarsten kiezen, iedere tandarts heeft er in deze tijd mee te maken in de behandelkamer. Zelfs overbelasting van de kaakspieren meer voor in deze coronatijd, aldus Simone Gouw, orofaciaal fysiotherapeut en betrokken bij de afdeling tandheelkunde van de Radboud Universiteit. Volgens haar heeft de toegenomen coronastress veel invloed op het gebit en wordt er vaak te simplistisch omgegaan met bruxisme, zoals tandenknarsen officieel heet.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Bas Loomans, tandarts gespecialiseerd in gebitsslijtage, herkent het probleem: "Er is niet specifiek onderzoek naar gedaan. Ik denk wel dat corona en alles wat erbij komt - het veel thuis zitten, geen mensen kunnen ontmoeten, niet naar je werk kunnen - een hoop spanning oplevert. En spanning en stress is een belangrijke factor voor knarsen en klemmen. Dus is het een reëel iets dat het toeneemt? Ja!"

Knarsen en klemmen

"Onze taal zegt het al", stelt Gouw: "Stress zorgt ervoor dat mensen hun kiezen op elkaar zetten, tandenknarsend door het leven gaan en de klem in de kaken krijgen. Dat heeft schade tot gevolg."

Loomans legt verder het probleem uit: "Knarsen is het bewegen, het lawaai schoppen, het over elkaar schuiven van tanden. Dat geeft van die slijtpatronen alsof je een koe hebt waar alles gesleten is."

Klemmen is volgens hem statischer. "Dat is het op elkaar zetten van je tanden. En dat levert meer lokale schade. Het kan uiteindelijk meer tot slijtage leiden, dus dat tandverlies optreedt. Er komen zulke hoge krachten op die tanden. Wel veertig keer meer dan dat je een worteltje eet. En dan gaan de zwakkere delen een keer breken."

Stop met kauwen van kauwgom

De weg naar de oplossing begint volgens Gouw en Loomans met bewustwording. Voor de knarser die alleen 's nachts knarst en bij wie het niet tot veel schade leidt, maar vooral de partner de meeste overlast ervaart, kan volgens Loomans een knarsplaat uitkomst bieden.

Gouw heeft daarnaast nog een paar tips om de coronastress te beperken: "Stop met het kauwen van kauwgom om de kaakspieren te ontlasten. En doe ontspanningsoefeningen."