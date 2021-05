Gezin redt Winterswijks gansje: 'We wilden het kuiken eerst zelf opvoeden'

Een ganzenkuiken uit Winterswijk heeft geluk gehad nadat hij zijn familie was kwijtgeraakt en in z’n eentje rondzwom in de Bekendelle. Het gezin van Dini Liefferink-Medendorp ving het gansje en bracht het diertje 120 kilometer verderop naar een ganzenopvang.

‘’Mijn zoon zag het gansje als eerste’’, vertelt Dini Liefferink-Medendorp. Ze was eind april met haar gezin aan het wandelen in het Winterswijkse Woold. ‘’Er zijn daar mooie fotolocaties’’, geeft Dini als reden aan.

Tijdens de wandeling hoorde het gezin wat piepen. Dini’s zoon probeerde het kuikentje te vangen. ‘’Hij had namelijk toch al laarzen aan’’, legt Dini uit. Het gezin dacht in eerste instantie het kuikentje niet te kunnen vangen, omdat het diertje zich niet makkelijk liet pakken. ‘’We besloten door te lopen, maar omdat het pad doodliep moesten we er opnieuw langs op. Onze puberzoon van 13 wilde toch nog een poging doen’’.

Om het kuikentje te kunnen vangen heeft de zoon van Dini de laarzen, broek en sokken uit moeten trekken. ‘’Het is veel te koud als de kleren nat worden’’, legt ze uit.

240 kilometer rijden

Uiteindelijk werd het kuikentje gevangen, waarna het gezin het diertje mee naar huis nam. ‘’We wilden het gansje eerst zelf opvoeden en later terugzetten in het wild, maar na googelen en rondbellen moesten we concluderen dat het niet verstandig zou zijn geweest. Een ganzenkuiken moet opgroeien tussen de ganzen omdat het anders niet leert communiceren met soortgenoten’’, legt Dini uit. Ook de plaatselijke kinderboerderij is gebeld, maar die wilde het kuikentje niet overnemen. ‘’Bang voor de vogelgriep’’, vertelt ze.

‘’We zijn vervolgens gaan googelen naar een ganzenboerderij. Akka’s Ganzenparadijs in Drenthe kwam daarbij als geschikte locatie naar voren. Daar kregen we een goed gevoel bij. Je merkte de liefde voor de dieren’’, licht Dini toe. Eenmaal aangekomen bij de ganzenboerderij in Drenthe, 120 kilometer verderop, werd het kuikentje snel opgevangen door de volwassen ganzen. ‘’Het gansje stopte gelijk met piepen. Het leek alsof hij er meteen bij hoorde’’, vertelt ze.

Akka’s Ganzenparadijs

De tekst op de website van het opvangcentrum in Drenthe bevestigt dat de keuze die Dini en haar gezin hebben gemaakt een goede is geweest: 'Een gans hoort gans te zijn en een heel uitzonderlijke eigenschap van ganzen is dat volwassen ganzen nagenoeg altijd weesgansjes adopteren.'

Of het gezin het kuikentje nog een keer gaat opzoeken, weet Dini niet. ‘’We weten dat hij het goed heeft.’’