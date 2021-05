Eeuwenoude beuk gekapt, jonge boom moet troost bieden

De kap van een eeuwenoude beuk in Druten maakte vorige maand veel emoties los. Om de gemeenschap nu een beetje te troosten, plant het plaatselijke museum een nieuwe, jonge boom op dezelfde plek: "Over een paar jaar kan deze net zo groot worden als zijn voorganger."

De antieke beuk was doodziek, waardoor er een enorme scheur in de stam zat. Volgens boomexperts zorgde dat voor een levensgevaarlijke situatie. Om ongelukken te voorkomen, besloot Druten het vorige maand met veel pijn in haar hart te kappen: voor inwoners het einde van een tijdperk. De boom was namelijk zo’n 375 jaar, het enige overblijfsel van kasteel Huis te Druten.

Nadat de burcht in 1870 werd gesloopt, moest ook de nabijgelegen beukenlaan het ontgelden. Eén boom bleef staan. Dat monumentale gevaarte van 35.000 kilo kreeg eeuwen later een prominent plekje in de voortuin van Maarten Toonen-Dekkers.

"De hele buurt genoot ervan. Het bracht de gemeenschap echt bij elkaar", weet hij. "Wat mij betreft was het meer dan alleen een boom."

Jonge boom biedt troost

Na de sombere kap hoopt het plaatselijke Museum TweeStromenland de pijn een beetje te verzachten. De organisatie heeft een jonge beuk in handen gekregen die zo snel mogelijk geplant moet worden. "De oude boom was gewoon op. Dat is treurig. Om het verlies te compenseren, doen we Maarten nu deze vervanger cadeau", deelt bestuurslid Jaap van der Veen. "Over een paar jaar kan deze net zo groot worden als zijn voorganger."

Een nazaat van de baron die in het kasteel woonde, overhandigde tijdens de kap een schilderij aan het museum met daarop de eeuwenoude beuk in zijn jonge jaren. "Toen was de boom net zo oud als de nieuwe die we nu schenken. Daarom leek ons dit een mooi gebaar."

De eigenaar is dolenthousiast. Hij kan niet wachten om de aanwinst in zijn voortuin te planten. "Ze doen dit natuurlijk niet alleen voor mij, maar voor alle Drutenaren. Dat is geweldig", vindt Toonen-Dekkers. "We gaan er alles aan doen om deze beuk net zo’n lang leven te geven als de oude."

Zie ook: 'Het is verschrikkelijk’, met pijn in het hart wordt eeuwenoude beuk gekapt