Kamperen in de storm: 'Ik dacht dat de tent opsteeg'

"Het ging vannacht zo tekeer, ik dacht dat de tent opsteeg", vertelt Froukje Brom-van Wees, die kampeert op Camping De Vossenberg in Nunspeet.

Haar man Niels tilt er niet zo zwaar aan. "We hebben een kacheltje binnen. Dus het is goed te doen. En het weer wordt beter deze week." Met dit weekend wellicht zelfs 25 graden. "Ja, maar wij gaan vrijdag alweer naar huis", lacht Froukje.

De familie Brom aan de koffie Foto: Omroep Gelderland

Niels Huiskamp runt met zijn vrouw Miranda de camping. "Normaal zit het ook wel aardig vol in de meivakantie. Wat je nu vooral merkt, is dat mensen verder van tevoren al boeken." Het slechte weer speelt daarbij geen rol, weet Miranda.

"Mensen komen toch. Ze willen lekker eruit, in de natuur zijn. We hebben wel wat dingen aangepast vanwege de coronaregels. Het sanitair gebouw is aangepast. De animatie is nu kleinschalig en alleen buiten. En het eetcafé is alleen op afhaal-en bezorgbasis open. We zitten midden in het bos, dus in coronatijd hebben de mensen er weinig hinder van hier."

