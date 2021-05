GLD doc - 12 points voor Gelderland

De documentaire 12 points voor Gelderland gaat over Gelderlanders die in de afgelopen 50 jaar een grote rol speelden bij het Eurovisie Songfestival.

De 81-jarige Roland de Groot ontwierp maar liefst vier keer het decor voor het Eurovisie Songfestival, in 1970 voor het eerst. Niemand maakte ooit zoveel decors voor dit grote spektakel. Linda Wagenmakers trad in 2000 op in een bijzondere jurk. Een gigantisch gewaad. Iedereen dacht dat er een heel stel dansers onder vandaan zou komen, maar het waren er slechts twee. Het was een spannend moment, want doordat de dansers met een snelheid onder de jurk vandaan kwamen en Linda tegelijkertijd naar achteren zwiepte, was het voor haar moeilijk de hoge noot van haar liedje No Goodbyes precies op het juiste moment te halen.

Tien jaar later zingt Sieneke in Oslo de sterren van de hemel met het oer-Hollands liedje Shalalie. Omroep Gelderland bezoekt haar thuis in Nijmegen en weet de nuchtere Sieneke flink te verrassen. Tot slot, hoofdstylist van het Songfestival, Diek Pothoven. Hij ontwerpt alle kleding voor de presentatoren van het event, onder meer Chantal Janzen en Jan Smit, en voor alle dansacts. In totaal meer dan 335 kostuums! Alle kleding maakt hij in Arnhem.

De documentaire 12 points voor Gelderland is op donderdag 13 mei te zien om 17.20 uur op TV Gelderland (daarna ieder uur herhaald).