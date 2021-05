Geen huldiging bij promotie De Graafschap: 'Maar we willen ook niet naïef zijn'

Directeur Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap sprak maandagmiddag met de gemeente over een mogelijke promotie. Als de Superboeren vrijdagavond winnen in Amsterdam van Jong Ajax, spelen ze volgend jaar op het hoogste niveau.

"Er zal geen huldiging georganiseerd worden", zegt de directeur. "We houden er alleen rekening mee dat op het moment dat de bus het stadion binnenrijdt, dat er wel mensen zijn die zo dicht mogelijk bij de spelersgroep en de club willen zijn. Dan gaan we kijken hoe we daar dan op dat moment mee omgaan en dat zo goed mogelijk kunnen reguleren. Betrokkenheid is ook een groot goed. We willen ook niet naïef zijn."

Ostendorp vindt het een 'lastig dilemma en een wankel evenwicht'. "Aan de ene kant zeggen we: er mag er gewoon niets. Blijf alsjeblieft thuis om een eventuele promotie te vieren. Daar kan de Graafschap niets aan doen. Daar kan de gemeente niets aan doen. Maar we mogen geen evenementen organiseren. Het liefst vieren wij ook met iedereen feest. Maar de maatregelen zijn zo dat het niet mag."

Kritiek op Ajax

Bij Ajax ging de kampioensschaal na het kampioenschap omhoog voor een publiek van zo'n 12.000 fans. Nou krijgt De Graafschap bij een mogelijk kampioenschap geen schaal, maar Ostendorp kan niet beloven dat er vrijdag niet ook zo'n vergelijkbaar moment bij stadion De Vijverberg komt. "Op voorhand zal ik dat niet zeggen. Het is heel makkelijk, ik lees ook alle kritieken op Ajax en Amsterdam, om vanaf afstand te zeggen dat moet je niet doen."

"Maar ik denk dat de supporters net zo lang waren blijven staan, totdat de spelers zich aan hen getoond zouden hebben. Ik zie niet in hoe Ajax of de gemeente Amsterdam dat anders had kunnen doen. Want je wilt ook niet hebben dat je een massaal optreden van de ME plaats laat vinden. We zijn ook niet op zoek naar een slagveld met elkaar. Ik vind de kritiek die minister De Jonge op Ajax heeft vandaag, echt te makkelijk."

Reguleren

Ostendorp heeft daar wel overleg over met gemeente en politie. "Zoals de afgelopen keren is gegaan, is de politie terughoudend. Maar houden ze wel in de gaten of er excessen zijn en dan zullen ze optreden. Het zal niet zo zijn dat de politie direct zal optreden, is onze indruk. Maar laten we proberen het feest thuis te vieren. Zoveel mogelijk aan de maatregelen te houden. En hopen dat we volgend jaar met elkaar weer feest mogen vieren in volle stadions."

Directeur Hans Martijn Ostendorp over mogelijke promotie De Graafschap:

