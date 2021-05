NEC'ers balen van individuele fouten

"Maar een paar minuten later staan we met 2-0 achter", zag doelman Mattijs Branderhorst. "Lastig als je twee ballen op goal krijgt en ze vliegen er allebei in. Maar we doen het gewoon zelf. Dat komt voort uit individuele fouten en daarop wordt de wedstrijd beslist."

Trainer Rogier Meijer zag het ook zo. "We begonnen goed en hadden een grote kans met Janga. We hebben NAC in de wedstrijd geholpen door de goal zelf weg te geven, de penalty. Dat was wel een klap. En dan geven we nog een vrije trap weg, die ze fantastisch in schieten. We kunnen nu geen vijfde meer worden en dat was de doelstelling voor deze wedstrijd, om aan te haken voor plek vijf. Dat is niet gelukt. De tweede helft vond ik het erg passief en viel het een beetje uit elkaar bij ons. Het leek een beetje zomeravondvoetbal van beide kanten."

In deze vorm heeft NEC weinig te zoeken in de play-offs. "Ja, dat weet ik niet. NAC was voor deze wedstrijd ook niet in vorm, dus dat kan heel snel draaien. Play-offs zijn wedstrijden op zich, dus dat zullen we zien. De scherpte was er nu niet, dat is waar. Maar dat wil niet zeggen dat die er niet is in de play-offs."

Mentale tik

Doelman Branderhorst vreest er wel voor. "We moeten kijken naar het mentale gedeelte. We kunnen fantastisch voetballen als alles goed gaat. Maar op het moment dat je een goal tegen krijgt, moet je ook om kunnen gaan met die mentale tik. Dat is ons vandaag niet gelukt. NAC is zoals het nu staat ook onze eerste tegenstander in de play-offs. Dus dit was een testcase en het is niet goed gegaan."

Mattijs Branderhorst voorkwam nog erger bij NEC Foto: Omroep Gelderland

De doelman heeft een aflopend contract en weet niet of hij bij NEC kan blijven. "Het ligt helemaal stil. Ik heb vanuit de club nog niks gehoord. Het blijft afwachten. Ik heb me vanavond nog wel kunnen laten zien, ik probeerde de fouten die worden gemaakt op te lossen."