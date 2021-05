Sjaak Swart gunt De Graafschap promotie

"Van mij mogen ze promoveren”, zegt de 82-jarige Swart in aanloop naar het duel van vrijdagavond. Zijn Ajax verspeelde het kampioenschap in 2016 op De Vijverberg door met 1-1 gelijk te spelen, maar die nederlaag doet geen pijn meer. “Dat is jammer, maar verder niks. Dat Ajax het niet redde was hun eigen schuld”, vindt de oud-aanvaller, die na het duel aangaf dat hij hoopte dat De Graafschap zou degraderen. Dat gebeurde na een verloren tweeluik met Go Ahead Eagles. “Maar dat is verleden tijd en ik gun ze nu promotie”, aldus Swart. “Ik kwam vroeger vaak bij De Graafschap, toen Olaf Lindenbergh en Dennis Gerritsen er nog speelden. Die jongens had ik er gebracht. Op De Vijverberg was het altijd gezellig.”



Door de coronasituatie is Swart, tot zijn eigen spijt, zelden op het trainingscomplex van Ajax. Zondag lukte het om de kampioenswedstrijd van het eerste in de ArenA te zien, maar vrijdagavond is hij niet op De Toekomst voor de wedstrijd van de beloften tegen De Graafschap. Hij is dit seizoen niet onder de indruk van Jong Ajax, de nummer zestien van de ranglijst. Swart verwacht dat de ploeg smaakmaker Naci Ünüvar, die een ernstige knieblessure heeft, gaat missen: “Ik denk niet dat ze het De Graafschap bijzonder lastig maken. Ze zullen er een leuk potje van willen maken, maar meer niet.”

‘Die kleine Amsterdammer’

Over De Graafschap is Mister Ajax, een bijnaam die de oud-aanvaller onder meer verdiende door meer dan zeshonderd wedstrijden te spelen voor de club, een stuk positiever. “Die kleine Amsterdammer vind ik goed”, zegt Swart, doelend op vleugelaanvaller Daryl van Mieghem. “En Ralf Seuntjens, die zal er misschien ook instaan. Dat zijn jongens die een goal kunnen maken. Achterin hebben ze ook zo’n heerlijke breker staan, Ted van de Pavert. Als De Graafschap vrijdag goed speelt, denk ik dat ze promoveren.”