Harskamp en de Valk zeggen nee tegen zonneveld Blaakweg

De gemeente Ede heeft duidelijke duurzaamheidsambities en één daarvan is zonnevelden op landbouwgrond. Inmiddels zijn er vier initiatieven om een zonnepark te realiseren. In het buitengebied aan de Blaakweg in Harskamp ligt een stuk land waarop een zonneveld moet komen volgens de initiatiefnemer, maar dat zien omwonenden niet zitten.

Omwonenden hebben grote moeite met dit initiatief en hebben zich verenigd. Samen met Harskamps Belang en belangenvereniging de Valk willen buurtbewoners stappen ondernemen tegen de komst van dit zonnepark. Meerdere belanghebbenden / aanwonenden maken zich ernstig zorgen om de bestaande monumentale houtwal uit 1880. Ook de aantasting van het landschap is voor velen een grote vrees. Een andere buurman vraagt zich hardop af hoe zijn koeien zullen reageren op de schittering van de panelen. Detail is dat de eigenaar van de grond kilometers verderop woont, en geen bezwaar ziet tegen de komst van het zonnepark. Bij een rondgang langs 40 omwonenden bleken 39 mensen tegen de komst, één persoon was niet tegen maar ook niet voor. Detail hierbij is, dat het gaat het om familie van de initiatiefnemer.

Een petitie, te vinden via de Facebookpagina van comité zonnepark Blaakweg, is al vele malen ondertekend. De petitie, spandoeken en flyers die worden verspreid, moeten ertoe leiden dat het zonneveld er niet komt. Naar de rechter stappen is een optie. De verantwoordelijk wethouder is pas geleden nog langs geweest om een kijkje te nemen, maar was niet onder de indruk van de bezwaren. Sterker nog, tijdens de bespreking van de programmarekening donderdagavond reageerde wethouder Geert Ritsema op opmerkingen van Gerrit Flier, fractievoorzitter SGP Ede, over het draagvlak voor zonnevelden op landbouwgrond met de opmerking doelende op de Blaakweg: "Er is zeker wel draagvlak, maar het ligt eraan hoe je de plannen uitlegt."

De Edese SGP is tegen zonnevelden op landbouwgrond. Harskamps Belang, Belangenvereniging de Valk en omwonenden hopen dat hun petitie helpt en de Edese gemeenteraad een stokje zal steken voor een zonneveld aan de Blaakweg. De oproep van de omwonenden, belanghebbende, en de twee belangverenigingen is duidelijk: "Wethouder: zonne-energie prima, maar dan op dak of restgronden, maar niet hier!!"