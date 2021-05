Festival Achterland gaat door in 'Festihal'

"We zagen het al gebeuren dat het festival dit jaar weer niet door kon gaan met Pinksteren", aldus Bart Kiers, medeoprichter van het festival dat normaal 20.000 bezoekers trekt. "Daarom dachten we: 'Wat nou als we die mensen coronaproof verspreiden over een heel jaar?' Toen was het idee geboren." Bezoekers kunnen vanaf 1 juli terecht in de zogenaamde 'Festihal'. Wat er georganiseerd wordt en hoeveel mensen daarbij welkom zijn, is afhankelijk van de op dat moment geldende coronamaatregels. "In het begin voor dertig of vijftig man", voorspelt Kiers. "Maar uiteindelijk willen we hier een paar honderd man feestend, hossend en gevaccineerd zien dansen."



Bezoekers hoeven volgens medeoprichter Nienke Zonsveld niet bang te zijn dat de alternatieve versie ten koste gaat van de sfeer en de stijl van Achterland. "Die aankleding die wij altijd doen, dat zijn wij, dus dat komt ook hier weer naar voren", aldus Zonsveld. "Alleen in plaats van een heel groot festivalterrein hebben we nu een grote hal." Doordeweeks worden in die hal koffie en broodjes verzorgd door Achterhoekse horecazaken, in het weekend wordt de ruimte gevuld met eetkraampjes en is er ruimte voor optredens.



Ideale locatie

De organisatie wil de nieuwe locatie aan de Spinbaan ook na de coronatijd inzetten voor Achterland: "Het plan is eerst een jaar, maar als wij merken dat het goed draait dan gaan we door", vertelt Kiers. De medeoprichter is blij dat de locatie van de 'Festihal' dicht bij de Bleek is, waar het festival normaal plaatsvindt. "Volgend jaar, als het festival weer plaatsvindt pakken we deze area erbij", aldus Kiers. "We zijn stiekem aan het uitbreiden naar het centrum van Doetinchem."





