Het blijft flink aanpoten in de ziekenhuizen: 'Wow, het worden er nog meer'

Het ene ziekenhuis in Gelderland is voorzichtig optimistisch over het aantal coronapatiƫnten binnen hun muren, terwijl het andere nog niet van een stabilisatie wil spreken. Al met al blijft het aanpoten voor het zorgpersoneel.

"Het lijkt...", waarna de woordvoerder van het Radboudumc voorzichtig pauzeert en nogmaals het woordje 'lijkt' benadrukt, "...wat te stabiliseren. Maar de ene dag is anders dan de andere dag. Het is nog steeds heel hard werken."

Vorige week zagen de ziekenhuizen het aantal patiënten nog gestaag toenemen. In de ziekenhuisgangen vielen af en toe al de woorden 'code zwart', het moment dat ziekenhuizen moeten kiezen wie er nog wel en wie er niet op de IC terecht kan.

'Geen vertrouwen in stabilisatie'

Die spannende week is voorbij en zover is het niet gekomen. Al is het af en toe krap. "Afgelopen weekend dachten we nog: wow het worden er nóg meer", vertelt een woordvoerder van de Gelderse Vallei in Ede. "Maar dan kan je toch weer wat mensen ontslaan of overplaatsen en dan gaat het weer. Maar het vertrouwen in een stabilisatie is er bij ons nog niet."

Landelijk is de ziekenhuisbezetting wel stabiel, aldus Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. "De curve topt af en dat is gunstig. Maar dat gebeurt wel op een ontzettend hoog niveau", zei hij maandagmiddag in een toelichting.

Gewone zorg doorgeschoven

Om die reden kunnen ziekenhuizen dus zelfs met een, min of meer, gelijkblijvend aantal patiënten niet uitgeput achterover leunen. "Het is onverminderd druk", zegt een woordvoerder van het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. "Het aantal patiënten moet nog wel omlaag, want het is extra zorg. We hebben twee operatiekamers gesloten, dus een deel van de gewone zorg wordt nog steeds doorgeschoven."

Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem benadrukt dat er nog steeds veel wordt geschoven met patiënten. "We hebben nu achttien coronabedden op de verpleegafdeling. Daar liggen ook patiënten waarvan de longarts al vermoedt dat ze naar de IC zullen gaan. Daarvoor moet je dus ook een plekje vrij houden. Dus als de IC vol ligt, begin je meteen met uitplaatsen. Zo zijn we constant patiënten aan het verplaatsen in de regio."

Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk merkt daarentegen nog niets van een stabilisatie. Lege coronabedden zijn zo weer gevuld met nieuwe patiënten.

