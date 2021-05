Geruchtmakende afpersingszaak fruithandel De Groot: dit gebeurde er tot nu toe

21 mei 2019

Voor het startschot van de afpersingszaak moeten we bijna twee jaar terug in de tijd. Bij familiebedrijf De Groot in Hedel wordt – niet voor het eerst – drugs in een container met fruit gevonden. Het gaat dit keer om liefst 400 kilo cocaïne tussen de bananen.

Zwaarbewapende agenten voor het pand van De Groot in mei 2019. Foto: Bart Meesters

Een paar dagen later begint de nachtmerrie van de fruitimporteur, als eigenaar William de Groot een dreig-sms krijgt:

Beste William, bij deze laten wij jou weten dat we jou en Ben persoonlijk aansprakelijk stellen voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro. Wij weten inmiddels veel over jullie familie. Je krijgt drie dagen de tijd om te beslissen.

Ben is Ben de Groot, de broer van William. Samen geven ze leiding aan het bedrijf dat in 1930 door hun opa in Kerkdriel werd gestart. Als ze niet over de brug komen met het gevraagde geldbedrag kan er volgens de afzenders een dode vallen onder familie of medewerkers van het fruitbedrijf.

29 mei 2019

De familie stapt naar de politie. Samen maken ze een afspraak met de afpersers: ze laten 150.000 euro achter in een auto op een parkeerplaats van een Van der Valk-filiaal in Zaltbommel. Maar de criminelen ruiken onraad en maken rechtsomkeert.

15 juni 2019

De eerste verdachte wordt opgepakt. Het gaat om Ali el L., die het geld in Zaltbommel samen met zijn vriendin Romy kwam ophalen. Een paar dagen later wordt ook zijn vriend Ali G. opgepakt. Hij wordt door het Openbaar Ministerie (OM) als hoofdverdachte gezien in de afpersingszaak. Maar de bedreigingen stoppen niet na de arrestaties. De directie en hun naasten worden maandeling in vakantiehuisjes ondergebracht.

11 november 2019

Een blunder van justitie zorgt ervoor dat niet alleen de leiding, maar al het personeel doodsangsten moeten uitstaan. Hun gegevens staan namelijk op een personeelslijst die per ongeluk in het strafdossier terechtkomt. De adresgegevens van ruim 300 mensen die ooit voor De Groot werkten komen zo in handen van de afpersers. Het fruitbedrijf huurt een gerenommeerd beveiligingsbedrijf in en maakt afspraken met politie en justitie over extra veiligheidsmaatregelen.

13 januari 2020

Het is al even stil rond De Groot, als begin 2020 een krantenbezorgster opeens een op scherp staande handgranaat vindt bij een appartementencomplex van Kerkdriel. Daar woont de burgemeester van Maasdriel, maar het projectiel blijkt bestemd voor de woning van een van de directieleden van de fruithandel. De gooier rent met zijn handen over zijn oren weg, maar de granaat ontploft niet.

Bekijk het gesprek met krantenbezorgster Diana. De tekst gaat daaronder verder.

29 juni 2020

Het volgende doelwit is een medewerker van fruithandel De Groot die in Hedel woont. De voordeur van hun woning aan de Hondneststraat wordt in brand gezet.

30 juni 2020

Een dag later worden in Kerkdriel twee woningen beschoten. Aan de Saturnushof raakt een kogel de voordeur van het huis. En in een huis aan de Hoorzik gaat een kogel door het raam. In beide huizen wonen mensen die betrokken waren of zijn bij De Groot. De incidenten zorgen voor grote onrust onder medewerkers van het fruitbedrijf. ''Iedereen is geschrokken en bezorgd. Het personeel en de directie zijn daarom samengekomen om de koppen bij elkaar te steken en te bespreken wat er is gebeurd. Maar niemand wilde vervroegd naar huis'', vertelt advocaat Taco van der Dussen.

7 juli 2020

Weer een week later is het raak in Tiel, waar de voordeur van een woning aan De Kogge in brand wordt gestoken. Er raakt niemand gewond.

5 oktober 2020

Bij hetzelfde huis in Tiel ontploft bijna drie maanden later zwaar vuurwerk, waarna meerdere huizen worden ontruimd. Twee dagen later ontploft er vuurwerk bij een auto in Breda, waar de dochter van een van de directeuren van de fruithandel woont. En nog dezelfde week was het raak in Rosmalen. Ook dat vuurwerk wordt gelinkt aan de afpersingszaak.

24 november 2020

Het huis aan het Saturnushof in Kerkdriel, dat in juni nog werd beschoten, wordt nu belaagd met zwaar vuurwerk. Daardoor sneuvelt een ruit van de woning en raakt een auto beschadigd.

25 november 2020

Een dag later is de schade veel groter, als een vrijstaande woning aan de Ammerzodenseweg in Hedel afbrandt. Het is het huis van twee oud-medewerkers, die uit het raam springen om aan de vuurzee te ontsnappen. Twee vrienden zamelen vervolgens geld in voor de twee broers uit Hedel.

De woning van de broers na de brand. Foto: Bart Meesters

Overigens halen niet alle incidenten in die periode het nieuws. Zo wordt pas later duidelijk dat een vuurwerkbom die op 4 november ontplofte in Vlijmen het werk was van de afpersers. En van een mogelijke vuurwerkbom een week eerder in Tiel is nog altijd niet helder of die te maken heeft met de zaak rond De Groot.

9 december 2020

Anderhalf jaar na de ontdekking van de cocaïne in Hedel staan de eerste verdachten voor de rechter. Bij de behandeling wordt duidelijk hoe de slachtoffers in de Hedelse afpersingszaak zich voelen: ze leven in doodsangst.

Kijk hier naar een deel van de verklaring van de familie die door de advocaat werd voorgelezen. De tekst gaat daaronder verder.

20 januari 2021

Een tegenslag voor justitie: een 33-jarige man uit Hilversum wordt vrijgesproken van poging tot afpersing op de fruithandel. Het gaat om de man die naar de Bommelerwaard reed om het geld op te halen dat de familie De Groot wilde betalen. Volgens de rechter is niet bewezen dat de man wist dat het om geld door afpersing ging. Het OM had 18 maanden cel geëist.

De politie zit ondertussen niet stil. In december en januari worden zeker zeven nieuwe verdachten aangehouden, waaronder voor de aanslag in Hedel in november. Volgens De Telegraaf zou met de aanhoudingen drie dagen voor de kerst een nieuwe aanslag zijn voorkomen.

30 maart 2021

In totaal acht verdachten moeten eind maart voor de rechtbank in Arnhem verschijnen. Ze zijn volgens het OM betrokken bij de afpersings- en intimidatiepraktijken gericht tegen De Groot. Een van hen is opgepakt na een undercoveractie van de politie. Agenten die willen weten wie er achter de aanslagen zit, zetten de man onder druk gezet door zich voor te doen als criminelen. Ze trekken hem in een busje, waar de verdachte een aantal namen van betrokkenen deelt.

13 april 2021

Een 21-jarige man uit IJsselstein wordt veroordeeld tot vijf jaar cel voor het gooien van de handgranaat in Kerkdriel, in januari 2020. De rechter laat in haar oordeel meewegen dat de man op de hoogte moet zijn geweest van de 'terreurcampagne' tegen De Groot.

2 mei 2021

Die terreurcampagne is nog altijd niet ten einde, zo blijkt in Hedel. Daar wordt de woning van een medewerker van De Groot beschoten. Het gaat om hetzelfde huis aan de Hondsneststraat dat een jaar eerder nog in brand was gestoken. De politie heeft de mogelijke schutter op beeld.

22 en 23 juni 2021

Alle verdachten die eind maart voor de rechter moesten verschijnen, zitten nog vast. Hun zaak gaat op 22 en 23 juni weer verder.