Eldans vader overleefde WOII, dankzij een Nijmeegs echtpaar

Met enige trots laat Eldan Santcroos de zware zilveren medaille zien. Het echtpaar Creutzberg kreeg de Yad Vashem-onderscheiding van de staat Israël, omdat ze de vader van Santcroos onder lieten duiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. "Zilver. Heel zwaar vind ik hem ook. Een erkenning voor hun goede daden."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Santcroos liet de medaille maandagochtend zien aan het publiek van een livestream. In het programma Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet wordt elk uur een gebouw uitgelicht met een opmerkelijk verhaal uit de Tweede Wereldoorlog. Eldan vertelt het verhaal uit Nijmegen.

Open Joodse Huizen is een programma waarbij in huizen, waar bijvoorbeeld onderduikers zaten, vertelt wordt over de geschiedenis van die plek en haar bewoners. Normaal kunnen belangstellenden daadwerkelijk naar binnen, maar door corona is het alleen nog online.

Ruti Vardi organiseert de Nijmeegse inbreng voor het programma. Vorig jaar had ze vijf huizen klaarstaan voor het evenement, maar dat werd afgelast. In de landelijke uitzending zit één Nijmeegs verhaal. "Ieder verhaal is belangrijk. Is indrukwekkend."

Voor Vardi is het belangrijk dat de verhalen van de weggevoerde Joden herinnerd worden. "Dit is het minste wat we kunnen doen. Ze niet alleen herdenken, maar ook hun verhalen vertellen."

Eldan Santcroos wil ook juist het verhaal van de Nijmeegse familie vertellen. De familie die met gevaar voor eigen leven een pasgeboren baby in huis nam. De vader van Santcroos werd geboren in Naarden in 1943. De dochter van de familie Creutzberg neemt hem gelijk mee naar Nijmegen om hem daar te verbergen voor de Duitse bezetter.

"Ik vertelde over mijn vader die hier als baby was ondergedoken. Hoe hij goed verzorgd werd door de dominee en zijn vrouw. En ik heb verteld over de dominee zelf en zijn familie in het verzet."

De livestream van Open Joodse Huizen | Huizen van verzet is te volgen via www.openjoodsehuizen.nl, dinsdag wordt daar ook een verhaal uit Winterswijk onder het voetlicht gebracht.