Na meerdere verkeersongelukken nog steeds geen oplossing voor 'probleemweg'

De maat is vol voor de Drutense politiek. Twee auto’s maakten vorige week een frontale botsing op de N322. Dat is niet de eerste keer dat het fout gaat: op de provinciale weg vinden meerdere ongelukken per jaar plaats, soms met dodelijke afloop.

"Mensen willen wel eens een inschattingsfout maken. Dat soort risico’s moet je vermijden", deelt Mustafa Enkür namens de Dorpslijsten.

De lokale partijen willen dat er nu eindelijk iets aan de verkeerssituatie verandert. Daarom stellen ze schriftelijke vragen aan het college om de druk op te voeren. Dat deden de raadsleden in 2019 ook al. "De wethouder is al verschillende keren in contact getreden met de provincie, maar een jaar laten zien we nog steeds geen concrete oplossing." En dat is nogal ontmoedigend, vindt Enkür. "Hoe langer je wacht, hoe groter het risico op nog een ongeluk. Ook de hulpdiensten komen daarmee onder druk te staan."

'Provincie moet meer investeren'

De politicus stelt onder meer voor om een tweede rijbaan vanaf Druten richting Nijmegen aan te leggen. Daarmee hoopt hij ook de doorstroom te verbeteren. Als de coronamaatregelen straks versoepeld worden, vreest Enkür namelijk dat toenemende drukte voor problemen gaat zorgen.

"Nu is het redelijk rustig, maar straks is het weer als vanouds. Je kan geen kant op als het er een ongeluk gebeurt in die situatie. Dat zorgt voor enorme vertraging."

De partijen pleiten ervoor dat de wethouder zo snel mogelijk in gesprek gaat met de provincie. Om de druk nu extra op te voeren, willen ze Gelderland direct benaderen met een brief. Deze week hoopt Enkür de voltallige gemeenteraad aan zijn kant te krijgen. "De provincie moet meer investeren in deze regio. Er ligt wat ons betreft een te grote nadruk op Arnhem en de Achterhoek. Wanneer kunnen we nou eindelijk echte verandering verwachten?"