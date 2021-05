'We voelen ons machteloos', kermisexploitanten weten nog altijd niet wanneer ze open mogen

“We weten niet wat we moeten doen, we hebben zoveel vraagtekens en angsten”, vertelt Oostenenk. “Er is tot nu toe nog geen een gemeente die duidelijkheid geeft of het kan en mag.”

In maart stonden de kermisvrouwen al op het Marktplein in Apeldoorn, waar ze een brandbrief overhandigden aan de burgemeester. Hij beloofde zijn best voor ze te zullen doen, maar daar is tot nu toe nog niet veel meer zekerheid van gekomen.

De kermisvrouwen zeggen niet nog een jaar een offer te kunnen brengen. Foto: Omroep Gelderland

“Er is veel onzekerheid onder kermisexploitanten,” vertelt Oostenk. “Als ze open mogen, weten ze niet aan welke regelgeving ze moeten voldoen en hoe ze het moeten combineren met de horeca.” Kermissen gebruiken vaak dezelfde ruimte als terrassen, dus er zouden veel mensen bij elkaar zijn. “De exploitanten zijn ook bang om de eerste te zijn die opengaat, stel dat het fout gaat.”

Passen en meten

Gemeenten weten in veel gevallen niet of de coronamaatregelen gehandhaafd kunnen worden als de kermis weer opengaat. De gemeente Doesburg besloot in maart al dat het feest dit jaar niet doorgaat, omdat het te ingewikkeld zou zijn om te organiseren, ondanks versoepelingen.

In andere gemeenten wordt nog gekeken of de kermis georganiseerd kan worden. Bij de gemeente Bronckhorst is er bijvoorbeeld al wel een vergunningsaanvraag binnen voor de kermis in Hengelo, maar deze kan pas in behandeling worden genomen als de versoepelingen voor evenementen zijn ingegaan. “Het is voor ons ook nog koffiedik kijken wat er precies wanneer mogelijk zal zijn,” vertelt een woordvoerder.

In gemeenten waar de kermis wel doorgaat, is dat vaak in beperkte mate. Zo vond de kermis in Voorthuizen altijd in het centrum van het dorp plaats, maar zal dat nu op een terrein zijn wat verder van het centrum af ligt. Als het überhaupt al doorgaat: "Het is een afgesloten terrein waarbij bezoekersaantallen goed gereguleerd kunnen worden. Dat is vorig jaar uitstekend bevallen," aldus een woordvoerder.

