Feestfabriek houdt hoop op Startschotgala

Tienduizend mensen zouden, met een negatieve coronatest op zak, afgelopen zaterdag 1 mei welkom zijn op het Zwarte Crossterrein voor het Startschotgala. Na kritiek vanuit onder meer ziekenhuizen ging er echter een voorlopige streep door het Fieldlab-evenement. “We zijn niet zoals Radio 538 overspoeld met negatieve reacties”, zegt woordvoerder Lotte Post namens De Feestfabriek, doelend op de Oranjedag die het radiostation wilde organiseren in Breda. “Maar uiteindelijk hebben hier ook ziekenhuizen aangegeven dat ze hun twijfels erbij hadden.”



Het evenement is voorlopig ‘on hold’ gezet, tot teleurstelling van het bedrijf uit Hengelo. Een nieuwe datum is in overleg met onder meer Fieldlab Evenementen nog niet ingetekend, maar de Feestfabriek hoopt dat het Startschotgala nog altijd plaatsvindt. Wel kunnen mensen die een kaartje hebben gekocht op korte termijn hun geld terugkrijgen. “Mensen die alsnog voor een Startschotgala willen gaan, kunnen hun kaartje houden”, aldus Post.

Wanneer wel?

Wanneer het festival plaats kan vinden, is ook voor de Feestfabriek niet bekend. “De bal ligt nu niet per se ergens”, verklaart de woordvoerder. “Het is een samenhang van verschillende facetten onder welke omstandigheden of voorwaarden iets zou kunnen. Wij hebben daarbij geen deadline gesteld voor het al dan niet doorgaan. We willen gewoon graag iets doen. Dus als we iets mogen of kunnen, pakken we dat zeker aan.”