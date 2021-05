TechnoDiscovery verzorgt succesvolle online lessen op basisscholen in Ede

De afgelopen weken volgden groep 7 en 8 van basisscholen Calluna en De Roedel in Ede en Harskamp, drie online lessen over ‘Huizen van de toekomst’ van TechnoDiscovery. Techniekcoach Wessel Smits nam, vanuit de studio van Hubhubschool, de leerlingen in hun eigen klas mee in de wereld van techniek.

De in totaal 36 leerlingen ontwierpen zelf hun toekomsthuis in 2D en later in 3D. Wessel: “Met deze digitale lessen worden scholen en leerlingen weer een stap dichterbij gebracht bij het doel om meer enthousiasme te krijgen in wetenschap en techniek.

Mooi alternatief

In het leer- en ontdekcentrum van TechnoDiscovery kunnen basisschoolleerlingen en vo-leerlingen van leerjaar 1 en 2 met verschillende materialen en technieken experimenteren. De zeven werelden van techniek staan hierbij centraal. Onlangs ontwikkelden TechnoDiscovery een innovatief programma met 20 nieuwe missies. Van het bouwen van een robot tot het ontwerpen van een toekomsthuis in 3D. Wessel: “Normaal gesproken ontvingen we wekelijks verschillende groepen in Ede. We zien dat veel scholen op dit moment, vanwege het Coronabeleid op school, nog geen buitenschoolse activiteiten organiseren. Zo’n online les op afstand is een mooi alternatief!”

Livestream vanuit de Hubhub-studio

Om de lessen technisch vorm te geven, werkt TechnoDiscovery samen met Hubhub. Carlijn Pluijmakers Emmen, directeur: ‘Huhhub is er voor iedere onderwijsinstelling: primair-, voortgezet-, speciaal-, hoger- en universitair onderwijs.” Met de live verbinding kan er veilig les op afstand worden gegeven. Door de eigen leerkracht tijdens de reguliere les, maar ook door experts, collega docenten en invalkrachten. Hubhub is de eerste stap naar blended (fysiek en digitaal in harmonie) onderwijs. “Ik ben erg trots op de samenwerking met TechnoDiscovery en vind het geweldig dat techniek nu een aanvulling is op ons aanbod. Extra handen in het onderwijs geven zo’n enorme meerwaarde. Voor de leerlingen omdat het onderwijs meer afgestemd kan worden op de behoeftes en interesses en voor docenten door de hulp die er geboden wordt vanuit de experts en docenten.” .

Samen met bedrijven uit de regio Foodvalley

Tijdens de digitale lessen van TechnoDiscovery ontstaat interactie met de leerlingen: zij worden goed geïnformeerd en geïnstrueerd om zelf aan de slag te gaan met techniek. ‘Zelf ontwerpen’ en ‘zelf ontdekken’ zijn de toverwoorden. Het unieke van deze lessen zit hem niet in de interactiviteit of de optimale technische ondersteuning van Hubhub: het is dat bij elke les (lokale) bedrijven betrokken zijn. Dit keer zijn Bouwbedrijf Kreeft, Bruil en Firm Studio betrokken. Via Klokhuis-achtige filmpjes komt hun aandeel in de klas. “Het is heel leuk om deze techniek op zo’n manier in het echt te zien.” (leerling Karin, 12 jaar). Meester Sam vult aan dat op deze manier de experts in de klas gehaald worden. “Geweldig: nu kan ik het loslaten. En wat maken die kinderen prachtige producten!”

Meer weten over TechnoDiscovery?

Bij TechnoDiscovery, gevestigd in het Technova College op de Kenniscampus in Ede, stimuleren we op een innovatieve manier dat er meer kinderen kiezen voor het vak techniek. En dat is hard nodig. In Nederland is er grote behoefte aan technisch opgeleid personeel. Samen met leerlingen, docenten, ondernemers en overheid werken we in TechnoDiscovery aan de toekomst van de regio Foodvalley. Wil je meer informatie over TechnoDiscovery? Bezoek dan eens de website technodiscovery.nl. Of wil je met jouw klas ook een online les volgen? Neem dan contact op met Wessel Smith techniekcoach van TechnoDisocvery.