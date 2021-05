De Graafschap-directeur wil veilig feesten: 'Ik weet dat ik niet iedereen thuis kan houden'

Afgelopen week deed de directeur nog de oproep aan supporters om zich zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen te houden en het feestje de komende tijd zoveel mogelijk thuis te vieren. Maar afgelopen vrijdag stonden er, na de wedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden, weer honderden supporters op de Vijverberg om de ploeg te onthalen met een sfeeractie.

"Ik wist er helemaal niks vanaf, maar je houdt er wel rekening mee. De supporters hielden in eerste instantie wel afstand van elkaar, maar dat hield niet lang stand. De actie levert prachtige beelden op en ik waardeer de creativiteit heel erg, maar het past zeker niet in de lijn van het thuisblijven", vertelt de directeur maandag aan Omroep Gelderland.

'Ik houd niet iedereen op de bank'

Mocht De Graafschap vrijdag winnen bij Jong Ajax, dan zullen er ongetwijfeld weer supporters zijn die zich bij het stadion melden. "We weten dan ook dat het grootste gedeelte wel thuis zal blijven, maar er is ook een grote groep die een behoorlijke betrokkenheid heeft. Bij een eventuele promotie zullen we niks organiseren. Dat mag niet en daar kan De Graafschap of de gemeente niks aan doen, maar ik heb niet de illusie dat ik iedereen thuis op de bank kan houden."

Dat gebeurde gisteren ook niet bij Ajax, toen de ploeg uit Amsterdam kampioen werd. Er kwamen zo'n 12.000 mensen op de viering bij de Johan Cruijff Arena af. "Mensen hebben eenmaal de drang om dicht bij hun club te komen. Ik weet dat er een hoop kritiek kwam op hoe het er bij Ajax uitzag, omdat het er ook massaal uitzag. Maar ik denk dat het niet anders kan. Op deze manier is het feest snel opgelost. Als de politie gaat ingrijpen, dan komt er een veldslag die zijn weerga niet kent. We gaan dus nog in overleg met de gemeente en supporters hoe we dit gaan doen."

En dan lijkt het erop dat er toch een soort 'moment' gecreëerd moet worden. "Dat denk ik wel. De supporters gaan toch niet eerder weg dan dat ze de spelers gezien hebben. En ik snap dat ook, want ze zijn al een jaar lang niet in het stadion. Het is een enorm gemis. Ik denk dus dat we dit zoveel mogelijk moeten reguleren met elkaar, dat zal het beste zijn", aldus de directeur.

'Blijf de oproep doen'

Maar hoe dan ook hoopt Ostendorp vooral dat de supporters vooral thuis blijven. "Die oproep doe ik nog steeds. Hoe lastig het ook is. Al weet ik dat mijn oproep niet ieders oor zal raken."

Zie ook: Supporters De Graafschap onthalen spelers na belangrijk punt