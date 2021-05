Op Tweede Pinksterdag gaat Radio Gelderland terug naar de jaren 70

Ondanks de oliecrisis, een golf van terrorisme en het verlies van twee WK-finales, denken we toch vooral ook terug aan een prachtige tijd van de discotheken en dansfilms in de jaren 70.

De grootste seventies-hits

Radio Gelderland brengt je terug naar die tijd. De hele dag hoor je alleen maar nummer één-hits uit de jaren 70. Van The Rolling Stones en The Golden Earring tot Middle of the Road, George Baker en Earth & Fire. En van Duitse Schlagers zoals Du van Peter Maffay tot Les Poppys uit Frankrijk.

Maar ook onze eigen provincie kent haar klassiekers: Long Tall Ernie & The Shakers en natuurlijk Hank the Knife & The Jets! In de seventies zongen we ook: 'Guus kom toch een naar huus', 'Er komen Smurfen door de waterkraan' en 'Die mooie zomers begonnen altijd al in mei'. Het zijn de echte jaren 70-klassiekers!

Wie van de drie?

Tijdens de dag van de seventies blikken we ook in het algemeen terug op het decennium. Welke gebeurtenissen hebben er plaatsgevonden? Wat waren de trends? En wat speelde zich af in het nieuws?

En dat niet alleen: we spelen ook het spel 'Wie van de drie?' Luister naar drie nummers of fragmenten en raad wat er te horen is! Geef jij het goede antwoord? Dan win je een cd-box met de grootste hits uit de jaren 70!

De dag van de Seventies hoor je op Tweede Pinksterdag vanaf 07.00 uur op Radio Gelderland met presentoren Hans van den Hoorn, Rob Kleijs en Frank van Dijk. Geef jouw favoriete nummers door via www.gld.nl/seventies en bepaal mee hoe de Seventies-lijst eruit komt te zien. Samen met Radio Gelderland ga je terug naar de tijd van je leven!