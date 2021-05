Zwak NEC verliest van NAC en haakt af voor vijfde plaats

De Nijmegenaren staan nu zeven punten achter op nummer vijf NAC en dat is met nog twee duels te gaan een onoverbrugbare achterstand. Het betekent dat NEC in de play-offs moet beginnen met een uitwedstrijd.

NEC begon met dezelfde elf als vorige week tegen Jong Ajax. De openingsfase was prima met een aardig schot van Javier Vet en een megakans voor Rangelo Janga, die voor doelman Olij opdook, maar vervolgens tegen hem op schoot. Na een onhandige overtreding van Cas Odenthal kreeg NAC een strafschop, die feilloos werd benut door El Allouchi.

De kluts kwijt

Daarna was NEC de kluts helemaal kwijt en via een schitterende vrije trap maakte Van Hooijdonk nummer twee. Bij NEC was het aanvallend onmachtig. Behalve Janga speelden ook Elayis Tavsan en Jonathan Okita een dramatische eerste helft. NAC had vlak voor rust de genadeklap al uit kunnen delen, maar doelman Mattijs Branderhorst voorkwam met een geweldige reflex de 0-3 van De Rooij.

Berusting bij de spelers van NEC Foto: Omroep Gelderland

Na rust bleef NAC dreigend. Branderhorst had een prima redding in huis bij een schot van Fiorini. Het spel van NEC oogde stroperig en fantasieloos. Jordy Bruijn maakte als invaller zijn rentree na blessureleed en ook Thomas Beekman kwam in de ploeg. En ook de Belgen Mathias De Wolf en Thobo Baeten vielen in, maar NEC bleef belabberd voetballen. NAC deed er weinig aan, maar bleef moeiteloos overeind.

Mattijs Branderhorst voorkwam nog erger bij NEC Foto: Omroep Gelderland

Jordy Bruijn had in de 75e minuut de eerste doelpoging na rust namens de thuisclub. En Branderhorst voorkwam nog een derde doelpunt van NAC. Al met leverde leverde de ploeg van trainer Rogier Meijer een wanprestatie en in deze vorm heeft NEC niks te zoeken in de play-offs.