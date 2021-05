Windmolenpark in Culemborg komt er voorlopig niet

Het plan voor zes windmolens van 270 meter piekhoogte was al erg omstreden. In en rond Culemborg was er veel verzet tegen en dat is in het buitengebied, waar de molens hadden moeten komen, goed zichtbaar.

Op 6 april heeft de gemeenteraad aangegeven liever een kleiner windmolenpark van vier of vijf molens te zien. Die zouden ook een stuk lager moeten zijn dan in eerste instantie de bedoeling. Die wens is vastgelegd in een motie, die door de raad is aangenomen.

Alternatief plan

Volgens wethouder Reus hebben de initiatiefnemers Eneco en Vrijstad Windwinning meer tijd nodig voor een alternatief plan. Daardoor wordt de najaarsronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) niet gehaald. Met die ronde kan subsidiegeld voor duurzame energieopwekking worden binnengehaald.

De gemeente Culemborg heeft nu de bestemmingsplanprocedure voor het windmolenpark stilgelegd. Pas als Eneco en Vrijstad Windwinning met een aangepast plan en een bijgestelde aanvraag voor een omgevingsvergunning komen, kan het college van Burgemeester en Wethouders een nieuw stappenplan aan de gemeenteraad voorleggen, zo meldt Reus.

Luister hier naar de wethouder op Radio Gelderland:

