Voor Marike was de maat vol, ze gaat voor een maagverkleining

"Als je zwaar bent kun je ook gelukkig zijn", zegt een jonge vrouw tijdens een zoomsessie over obesitas. Corina zegt dat ze zich schaamt voor het dik zijn. "Het hoort er gewoon bij." Beide dames kozen een paar jaar geleden voor een maagverkleining bij de Nederlandse obesitaskliniek in Velp. En dat is niet zomaar iets, vertellen ze in het programma Hart voor Zorg.

Ook Marike kampt met overgewicht. Sinds haar pubertijd is ze te zwaar en doet ze haar best om af te vallen. Het jojo-effect is Marike letterlijk op het lijf geschreven. Steeds na een succesvolle afvalperiode neemt haar gewicht weer flink toe en wordt ze zwaarder dan voorheen. Als Marike last krijgt van haar knieën en heupen probeert ze dat een tijd te negeren, maar niet veel later was voor haar de maat vol. Ze gaat nu een traject in bij de obesitaskliniek en hoopt op een maagverkleinende operatie.

Voordat er actie ondernomen kan worden, krijgen patiënten eerste een waslijst aan vragen. Zo ook Marike. Over haar verleden, haar eetgedrag en haar lichamelijke problemen, zodat Jacqueline alvast een eerste beoordeling kan maken.

Luister hier in de podcast naar Marike's screening bij arts Jacqueline Hoogendijk:

Nieuw leven

In coronatijd hebben mensen met overgewicht het nog moeilijker dan normaal. Arts Jacqueline Hoogendijk vindt het daarom heel mooi dat zij en haar team het verschil kunnen maken voor hun patiënten. Ze hoort vaak van hen dat ze na hun gewichtsverlies een nieuw leven kregen.

Bij haar in de kliniek in Velp komen mensen terecht die minimaal vijf jaar knokken tegen overgewicht en een BMI hebben van boven de 35 of 40. Daarnaast moet er een medische aanleiding zijn om voor een operatie in aanmerking te komen. Jacqueline en haar team helpen de patiënten om af te vallen, of begeleiden hen in de keuze om een levensbepalende operatie te ondergaan.

Ingrijpende operatie

Het duurt vaak jaren voordat patiënten naar de kliniek stappen met de wens in aanmerking te komen voor een maagverkleining. Het is een ingrijpende operatie, waarbij je je hele leven rekening moet houden met een nieuwe leefstijl. Marike noemt de manier waarop ze eet een verslaving, waarbij ze in een modus komt die ze niet kan tegenhouden. Met hulp van de obesitaskliniek ziet ze nieuwe kansen.

Controle

En na de operatie staat Marike er ook niet alleen voor. Door middel van zoomsessies, onder leiding van bewegingsdeskundige Rens Wolf, blijven mensen die het hele operatietraject hebben doorlopen vijf jaar onder controle staan. Dat helpt om niet weer in oude valkuilen te stappen. De patiënten ervaren steun van het begeleidingsteam en hebben zo ook steun aan elkaar.

Vanwege corona staat de zorg vol in de schijnwerpers. In Hart voor Zorg duikt presentatrice Sonja Booms in deze gevarieerde wereld, waar leven en dood dicht bij elkaar staan. Door de ogen van de zorgverlener ontdekt Sonja de mooie en minder mooie kanten van zorg. Dit is de laatste aflevering van Hart voor Zorg. Donderdag vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.