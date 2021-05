Vrijdag wordt mogelijk superdag voor De Graafschap en Vitesse

Voor zowel De Graafschap als Vitesse kan aankomende vrijdag mogelijk een geweldige dag worden. De ploeg uit Doetinchem kan uit bij Jong Ajax promotie veilig stellen en de Arnhemse equipe kan bij winst op Sparta Rotterdam rustig afwachten of Europees voetbal in de wacht is gesleept.

De Superboeren hebben uit de laatste twee wedstrijden in de eerste divisie nog drie punten nodig om promotie veilig te stellen. De eerste kans is dus aankomende vrijdag als De Graafschap op sportpark De Toekomst speelt. Maar mocht dat niet lukken, dan wacht woensdag 12 mei Helmond Sport op de Vijverberg.

Mocht De Graafschap vrijdag gelijkspelen bij Jong Ajax en Go Ahead Eagles (tegen NEC) en Almere City (tegen Jong FC Utrecht) verliezen allebei, ook dan is er een groot feest in het Doetinchemse kamp.

Afwachten op Feyenoord?

Voor Vitesse staat er dit weekend een rechtstreeks ticket naar Europees voetbal op het spel. Bij winst op Sparta Rotterdam is de kans groot dat de Arnhemmers vierde worden en volgend seizoen in de derde voorronde uitkomen van de Conference League. Concurrent Feyenoord staat met drie wedstrijden spelen op vijf punten achterstand. Als Vitesse wint van Sparta en Feyenoord wint niet van Ajax, dan is het Europese voetbal binnen voor de Arnhemse ploeg.

Mocht het vrijdag nog niet lukken voor Vitesse, dan moet het gebeuren in een uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard of in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Schema Vitesse en Feyenoord:

Sparta Rotterdam-Vitesse, Fortuna Sittard-Vitesse, Vitesse-Ajax

Feyenoord-Ajax, Heracles-Feyenoord en Feyenoord-RKC

NEC gaat play-offs in

Voor NEC valt er vrijdag geen beslissing. De Nijmegenaren spelen hoe dan ook de play-offs om promotie naar de eredivisie. Welk kunnen zij nog de druk bij NAC Breda opvoeren om vijfde te worden op de ranglijst. Lukt dat, dan speelt NEC sowieso de eerste wedstrijd in de play-offs thuis. De Bredanaars staan op het moment echter vier punten voor op de Nijmegenaren.