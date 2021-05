Volle terrassen in eerste weekend na versoepelingen: 'Gasten houden zich aan de regels'

"Woensdag mochten we voor het eerst dit jaar weer open met het terras en toen hadden we meteen een topdag", zegt de Aaltense horecaondernemer. "Het was supermooi weer. Donderdag klapte het in elkaar met het weer, met de regen en de wind. Dat was best wel beroerd, maar je hebt het weer niet in de hand. Maar de mensen wilden er toch gewoon uit. Dus die zaten onder de parasols. En dat zag je bij de collega's in Gelderland ook, heb ik begrepen uit appjes."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Publiek hield zich goed aan de regels, vindt Hüning. "Dat hebben we ook tegen de gasten gezegd: je moet nu niet de regels aan je laars lappen. We moeten zorgen dat het klopt."

Wennen was het wel, voor personeel maar ook voor de bezoekers. "Het is het doen, het is een kunstje. En dat kunstje willen we zo goed mogelijk doen voor de mensen, zodat ze zich weer lekker voelen bij ons."

'Fijn om weer open te zijn'

Ook in het pittoreske stadje Buren in de Betuwe wordt met tevredenheid teruggeblikt op de voorbije dagen. "Het is fijn om weer open te mogen zijn. En ik vind het ook fijn dat mensen rekening houden met elkaar", zegt pannenkoekenbakker Johan Jonkers.

Genieten van een pannenkoek op het terras in Buren. Foto: Omroep Gelderland

Het oude normaal lijkt nog lang weg. Jonkers: "We hebben normaal 225 zitplaatsen, nu moeten we het doen met 50. De oproepkrachten kunnen er nu weer een beetje inkomen en wij ook."

Er komt wel veel bij kijken, legt Jonkers uit. "Tafels staan ver uit elkaar, mensen moeten zich laten registreren, ze moeten mondkapjes dragen als ze naar het toilet willen. Publiek houdt zich wel goed aan de regels."

Omzet valt niet tegen

Tijdens de eerste lockdown verwaterde dat wel, voegt de horecaondernemer toe. "Maar dan zijn wij er om de mensen er op te attenderen dat ze zich aan de regels houden. Dat is geen probleem."

De omzet in het eerste weekend valt Jonkers niet tegen. "Zolang het maar droog is."