Volleybaltopper Myrthe Schoot wil nog graag naar het WK

Schoot vertoeft al een paar weken met het Nederlands team op Papendal. De ploeg bereidt zich op het nationaal sportcentrum voor op de Volley Nations League die over drie weken wordt gehouden in het Italiaanse Rimini. "Normaal gesproken reizen we dan altijd de hele wereld over, maar vanwege corona is alles nu gecentreerd op één locatie. Daar zitten we dan een maand in een bubbel met zestien mannenteams en zestien vrouwenteams", legt de 32-jarige Schoot uit.

Spelen

De libero is één van routiniers van de Nederlandse ploeg. Sinds 2010 maakt ze deel uit van het team. Op de Spelen greep Oranje, met Schoot en ook Sloetjes, net naast de medailles. Voor Tokio plaatsten de volleybalsters zich niet. "Dat is toch een krasje", zegt de Winterswijkse licht emotioneel na een kracht- en baltraining op Papendal.

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

"Het zal altijd pijn blijven doen, maar ik kan mezelf ook heel goed in de spiegel aankijken omdat ik weet dat ik er alles aan heb gedaan. Dat geeft rust. Het zullen in Japan ook hele andere Spelen zijn dan in Rio vanwege de strenge coronamaatregelen", weet Schoot die ook jaren in Nijmegen woonde. "Dat idee geeft dan nog wel een stukje troost."

Nieuwe doelen

Gelukkig zijn er altijd weer andere sportieve doelen. Schoot richt zich het komende jaar vooral op het WK dat in 2022 door Nederland en Polen wordt georganiseerd. Arnhem en Apeldoorn zijn speelsteden. "Hoe mooi is dat?", zegt Schoot enthousiast als ze er net een training heeft opzitten van bijna vier uur. "Spelen in je eigen omgeving, dat is heel speciaal. Ik denk ook niet dat een WK in Nederland nog snel terugkomt dus daar wil ik inderdaad nog graag bij zijn."

Herhalen

Schoot, ze speelt al jaren met succes in Duitsland, haalt nog altijd veel voldoening uit het leven van een topsporter. Ondanks alle opofferingen die ze er al jaren voor moet doen, geniet ze met volle teugen. Zeker nu er weer een nieuwe wind is gaan waaien onder leiding van bondscoach Avital Selinger. "Wij kennen hem als oudere speelsters natuurlijk goed. Zeker vier jaar lang hebben we in het verleden ook al veel met hem gewerkt. Het is een man van veel trainen en herhalen. Maar ook veel jonge talenten zijn in de jeugd geschoold door Avital. Zijn filosofie vergt voor een aantal ook nog veel uitleg, maar de visie is duidelijk."

"Ik beleef inderdaad nog veel plezier in het spelletje en daarom sta ik hier", zegt ze lachend. "Het groepsproces en de omgang met elkaar vind ik nog te leuk. Er is ook veel talent met ambitie. Ja, het is jammer dat Lonneke Sloetjes er niet meer bij is, maar ik denk ook dat het een goede keus is geweest van haar."

Bubbel

Voorlopig zit Schoot nog wel even in de 'isolatie' van Papendal, waar de regels strikt zijn om het team te beschermen tegen het virus. "Dat geeft een veilig gevoel. Je wil voor niemand corona en dan is deze bubbel het zeker waard. Als topsporters zijn wij ook nog eens afhankelijk van ons lichaam. Wij zijn daarom misschien ook wel extra voorzichtig. Daar horen dan bepaalde gevolgen bij maar die neem ik graag voor lief. Als topsporter in het buitenland leef je altijd al wel op een bepaalde manier in een soort van bubbel, maar dit is natuurlijk wel extremer."

Joop Alberda

Na de training van vier uur op de zaterdagmiddag is Schoot niet te beroerd om voor het oog van de camera nog even uitgebreid een balletje te slaan op een stukje gras voor de Arnhemhal van Papendal. Iris Scholten uit Nijmegen, één van de jonkies, doet enthousiast mee. De beleving en de lol spat er af.

Ook Joop Alberda, de man die eeuwig verbonden zal blijven aan het goud met de mannen in Atlanta, is op Papendal aanwezig en kijkt goedkeurend toe. "Het mooie van Myrthe is ook dat ze graag haar kennis en ervaring wil overbrengen aan de nieuwe generatie. Dat is waardevol. Ze is al jaren een dragende kracht van dit team."