Beroemde film Lang Leve De Koningin heeft een eigen speurtocht in Culemborg

Centraal in de film staat een speelgoedwinkel, waarin een schaakspel wordt gekocht, waarvan de stukken vervolgens tot leven komen. Nicoline van de Beek weet het nog als de dag van gisteren.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

"Er stonden twee mannen aan de overkant van de straat te kijken en te wijzen. Ik vertrouwde het niet en ging erop af. En toen vertelden ze dat ze op zoek waren naar een filmlocatie voor Lang Leve De Koningin. Ze vonden deze straat zo tijdloos en daarom heel geschikt. Ons huis werd een speelgoedwinkeltje waar dat bijzondere schaakbord stond."

De billen van Monique van de Ven

"We hebben twee weken opnames gehad hier met honderden mensen die meededen. Echt een spektakel. Derek de Lint en Monique van de Ven deden mee. We hadden hier nog geen wc hier in het pand, want er was nog geen rioolaansluiting. Mijn man wilde dat nog snel voor elkaar krijgen, want hij wilde graag de billen van Monique van de Ven op onze wc. Maar het is uiteindelijk niet gelukt, want wij hadden nog geen wc en zij zat niet in het shot hier."

De hele buurt heeft meegeholpen om de Speelgoedwinkel weer in te richten Foto: Omroep Gelderland

De etalage van het huis is nu weer speciaal voor de speurtocht ingericht als speelgoedwinkel. "Onze dochter, die er nog niet was toen de film werd gemaakt, heeft deze speurtocht gemaakt. Dat vind ik echt heel bijzonder."

Schaakstukken kwijt

Dochter Johanneke van Kempen geniet van het project. "Het verhaal van de schaakstukken staat centraal in de speurtocht. De koning verveelt zich heel erg en de koningin gaat daar wat aan doen. Ze verzint dan een spel en dat is schaken. In de film en in de speurtocht zijn de schaakstukken kwijt en de kinderen moeten ze in deze speurtocht dus ook zoeken. Deze tocht is helemaal coronaproof."