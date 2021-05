De Apenhof in Barneveld zit nu vol papegaaien: 'Ik zet mijn vaders levenswerk voort'

Het begon 45 jaar geleden met een aap die op de markt in Barneveld rondliep. Dick Venema ving de aap op, maar vond het wel een beetje zielig, zo'n aap alleen. Daarom plaatste hij een advertentie in De Telegraaf: 'Aap zoekt maatje'.

Dick Venema Foto: familie Venema

"Van het één kwam het ander", vertelt dochter Anita, die inmiddels de woning van haar overleden ouders heeft overgenomen om zo dicht mogelijk bij de dertig papegaaien te kunnen zijn. In de hoogtijdagen waren er 156 apen en ook werden er tijdelijk andere in beslag genomen dieren zoals tijgers en bruine beertjes opgevangen.

Apen in de achtertuin

Later kwamen daar de papegaaien bij. "Mijn vader werkte dag en nacht. Het was echt zijn passie. Mijn moeder hielp mee waar ze kon en ook ik hielp vanaf kinds af aan mee. Ik wist niet beter. "

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

In mei 1976 ging de stichting De Apenhof officieel van start. Het was natuurlijk bijzonder zo'n apenopvang in je achtertuin, maar Anita vond het niet altijd leuk, weet ze nog: "We gingen nooit op vakantie. Dat kon niet. Er moest voor de apen gezorgd worden. Bovendien was er altijd weinig geld voor andere dingen. Alles ging op aan de dieren."

In 2014 zijn de apen noodgedwongen naar de Stichting Aap in Almere verhuisd. De Apenhof zag geen andere mogelijkheid toen de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de huisvesting van de dieren afkeurde.

Anita Venema bij de papegaaien Foto: Omroep gelderland

Dick en Bertha Venema waren toen ook al op leeftijd en deden het werk altijd vrijwillig. Anita werkte ook toen al vee mee in de opvang en toen haar moeder in 2017 overleed en haar vader negen maanden later ook, nam ze de stichting helemaal over. "Mijn vader was erg ziek, maar wilde nog één keer naar de dieren toe. Ik denk dat de papegaaien zijn grootste zorg waren", vertelt Anita. "Hij kon die laatste keer eigenlijk niet eens naar de dieren kijken, zo moeilijk vond hij het. Ik heb toen op zijn sterfbed beloofd dat ik voor ze zou blijven zorgen. "

Vrijwilligerswerk

En dat doet ze nu, naast haar werk in de peuteropvang. Haar man is vrachtwagenchauffeur, maar ook hij is al jaren gewend om de dieren erbij te verzorgen. De stichting wordt gesteund door vaste donateurs. "Van dat geld verzorgen we de dieren. De verwarming en elektriciteit kost ons elke maand alleen al 1500 euro. Verder is het allemaal vrijwilligerswerk. "

De dertig papegaaien die nu in De Apenhof zitten, blijven daar tot hun dood. Dat kan nog wel een tijdje duren, want de dieren kunnen wel 50 of 60 jaar oud worden. "Maar ik heb drie zoons, dus gelukkig is er na mij ook nog een generatie die wel voor de dieren wil zorgen", lacht Anita.