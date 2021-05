'Pedojagen verkeerd signaal naar slachtoffers van seksueel misbruik'

Jeninga richtte de stichting Strijd tegen Misbruik met zijn vrouw op nadat hun dochter slachtoffer zou zijn geworden van seksueel misbruik door hun buurman. "Sinds dat moment zitten wij in een strijdmodus om de daders te pakken." In zijn ogen worden misbruikte slachtoffers onvoldoende gehoord. "Dus ondersteunen en begeleiden wij hen. Ook bij de rechtsgang."

Die strijd levert hij nu al in negen verschillende landen, vertelt Jeninga. "We hebben al heel veel zaken gewonnen." Zo is dankzij hen het 'pedohandboek' in Nederland verboden, net als 'pedofielenvereniging Martijn', claimt Jeninga.

'Raden wij volstrekt af'

Maar van pedojagers is Jeninga 'absoluut geen voorstander'. "Die gaan eigen rechter spelen. Dat raden wij volstrekt af. Start niet zelf een onderzoek om op jacht te gaan naar pedofielen. Dat is een fout signaal. Laat dat aan de politie over."

Jeninga meent dat pedojagen voor de vaak jonge daders ook 'een soort kick' is. "Ze gaan achter de computer zitten en doen zich voor als een jong meisje. Ze maken een profiel aan om 'een pedofiel aan de haak te kunnen slaan'. Dan maken ze een afspraak en komen met een grote groep om hem in elkaar te slaan: totaal fout."

'Andere visie op strijd'

Zelf is Jeninga meerdere malen benaderd door pedojagers. "Daar gaan wij niet aan meewerken. Wij hebben een hele andere visie op onze strijd."

Jeninga krijgt dan bijvoorbeeld tips dat er 'een pedofiel is gevonden'. "Daar laten ze dan ook bewijsmateriaal van zien. Dan zeggen wij: meld dat bij de politie, want wij kunnen daar niks mee. We gaan dan ook niet helpen om diegene met 'lokaas' te pakken. Dat is ons werk niet."

Ook het signaal dat de politie gaf na de dood van Jan om pedojagen, dat in die tijd een hype was, een halt toe te roepen, vindt Jeninga een goede zaak. "Want pedojagen moet gewoon niet."

Hoe dan wel? "Stel dat je bijvoorbeeld ziet dat een pedofiel met jouw dochter gaat chatten en naaktfoto's stuurt", legt Jeninga uit. "Maak daar dan een screenshot van. Ga ermee naar de politie en doe aangifte." Ook zijn stichting kan helpen om 'de goede weg te bewandelen' om de vermeende daders te pakken te krijgen, vertelt Jeninga.

'Pedofilie niet uit te roeien'

Volgens Jeninga zijn er 'verschillende soort pedofielen'. "Sommigen gaan jagen op kinderen, anderen gaan het verheerlijken en er zijn mensen die niet weten hoe ze met dat gevoel moeten omgaan."

Zijn advies: "Ga hulp zoeken en laat je behandelen. Je moet je er niet voor schamen." Pedofilie kun je volgens hem niet uitroeien. "Maar je kunt die mensen wel helpen."

