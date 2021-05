Zanger brengt eerbetoon aan in oorlog omgekomen boer en zoons

Boxstart zong het lied De Vri-jheid al eens tijdens Dodenherdenking in Wehl. "Dat was toen in het klein en daarna is het eigenlijk blijven liggen. Ik kreeg wel heel veel reacties", legt de zanger uit, die het nummer zingt in het Liemerse dialect.

De Vri-jheid gaat, verklaart de zanger, over een oude man die altijd naar de Dodenherdenking gaat. "Een jongeman vraagt aan de oude man waarom hij dat toch steeds doet. De oude man zegt dan: als deze mensen niet waren gesneuveld, had de jongeman geen vrijheid gehad."

Het familiegraf in Beek. Foto: Berghapedia/Jan Meurs

Corona

Daarmee maakt de zanger uit Babberich een sprong naar het heden, de periode van corona. "Ik snap dat de pandemie voor jongeren heel moeilijk is." Voor hemzelf zijn de problemen er ook. "Optredens zijn allemaal afgezegd, want die mogen niet."

Aan de andere kant heeft de zanger als zeventiger zijn eerste vaccinatie al gehad. "Pfizer. Ik heb geen enkele bijwerking van die prik gehad. Geen koorts, geen spierpijn, helemaal niks."

Opname in Didam

De Vri-jheid is opgenomen in Studio A60 van Rick en John te Dorsthorst in Didam. Boxstart werkte verder samen met trompettist Rik Thijssen en Dyon Jansen op snaredrum.

Ook is er een videoclip gemaakt bij het nummer. Boxstart: "Dit verhaal kan niet zonder beelden. Die zijn onder meer van de Oudheidkundige Vereniging Didam." In de clip zijn beelden van na de crash te zien en van de uitvaart van de slachtoffers. Boxstart is trots op het resultaat. "Ja, heel erg."

Jan Giezen en zijn zoons Wim en Bernard liggen in Beek naast de omgekomen vliegeniers. Na haar dood is ook weduwe Giezen in het familiegraf bijgezet.

Het nummer De Vri-jheid van Joop Boxstart:

Omroep Gelderland sprak drie jaar geleden met Mien Giezen, een nabestaande van de crash met de bommenwerper.