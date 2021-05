Joep moest de Russen tegenhouden: 'Onze tanks waren net Dinky Toys'

"Wij moesten als dienstplichtigen naar de Lüneburger Heide in Duitsland. Om daar stelling in te nemen om de Russen tegen te houden", vertelt Agterkamp in Van Gelders Grijs. Voor zijn gevoel maakten ze geen schijn van kans, als ze kwamen. "Wij waren de eerste die ze tegen moesten houden, met die hele grote tanks. Onze tanks waren in vergelijking net Dinky Toys."

Waar velen hun tijd in de verplichte diensttijd het liefst vergeten, geldt dat niet voor Agterkamp. "Het allerbelangrijkste wat je meemaakt is kameraadschap", vertelt hij. "Je staat met een aantal mensen voor een opdracht die je geen bal interesseert."

Inmiddels is hij vaak te vinden bij de Stichting Veteranen Oost-Nederland (SVON) in Doetinchem. "Ik ging spullen brengen en toen kwamen we aan de praat. Het was gezellig en we gingen praten over wat iedereen heeft meegemaakt." Daardoor blikte hij ook weer terug op zijn dienstplichttijd. "Dat voelt voor mij niet als vervelend."

In Nederland ben je pas veteraan als je beroepsmilitair bent geweest, dienstplicht telt niet mee. Maar dat weerhoudt hem er niet van om zich aan te sluiten bij het SVON.

