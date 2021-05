Niet Robin maar Tjardo is de mooiste man van Nederland

De finale van Mister of the Netherlands was in Amsterdam en werd live uitgezonden op Facebook.

Tjardo studeert in Leeuwarden. Hij had nog nooit van de verkiezing gehoord, totdat hij via zijn eigen Instagramaccount door de organisatie was benaderd om mee te doen.

Wordt Tjardo nu ook mooiste man van de wereld?

De student is opvolger van Paul Luzineau. Die won de titel in 2019 en werd vorig jaar tijdens de internationale finale gekozen tot mooiste man van de wereld.

Wanneer de wereldfinale met Tjardo is, is nog niet bekend.

Een mooi lijf krijgen en houden betekent keihard trainen, legde finalist Robin aan de vooravond van de finale uit aan Omroep Gelderland. "Ik probeer zo'n honderd push-ups per dag te doen."

Bekijk hier de video terug:

[storytelling:media:]