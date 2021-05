Frontman Boh Foi Toch baalt van corona: 'Het is bedroevend dat we niets kunnen'

In het programma Van Gelders Grijs gaat presentator Jochem van Gelder langs bij de 76-jarige Achterhoeker. "Op 1 januari 2020 bestonden we dertig jaar. We hebben het toen nog kunnen vieren", vertelt Keuper. Later in het jaar stonden ook feestelijke activiteiten gepland, maar die konden niet doorgaan.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

"Ik ben iemand uit de risicogroep", legt Keuper uit. "De jongens zeggen ook: we kunnen niet op die manier aan de gang gaan." Daarnaast zijn er nu sowieso geen optredens. "We hopen op de zomer." Over een paar weken krijgt hij zijn vaccinatie om daarna ook weer te kunnen repeteren.

Maar tijdens de coronacrisis heeft de muzikant niet stilgezeten. "Ondertussen heb ik geschreven, muziek gemaakt en nieuwe liedjes geschreven." Eén van die liedjes - nog niet af - speelt hij alvast in Van Gelders Grijs.

Bekijk hieronder de hele uitzending van Van Gelders Grijs.