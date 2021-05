Bruns ziet Vitesse worstelen met doelpunten maken

Vitesse-middenvelder Thomas Bruns stond weer eens in de basis en gaf een geweldige assist op de 1-0 van Armando Broja. En dat deed de Wierdenaar goed, want hij ziet hoe moeilijk Vitesse het heeft met doelpunten maken.

In de laatste weken speelde Vitesse vaak 0-0 en werd er tegen FC Twente wel gescoord, maar twee keer uit een strafschop. "Bero zei dan ook voor de wedstrijd, we hebben ook alleen tegen Twente gescoord. Het gaat moeilijk via het veldspel", vertelt Bruns. "Maar vandaag maken we dan wel weer twee prima goals."

En de laatste van Idrissa Touré was een hele belangrijke. "Ja, want zo blijven we op de vierde plaats en hoeven we geen play-offs te spelen. Het was wel weer onnodig billenknijpen, we kregen veel kansen, maar gelukkig valt hij in de laatste minuut. Dat is prima."

Nu is het afwachten wat Feyenoord doet en trainen op het maken van doelpunten. "We moeten meer goals gaan maken, maar dat is moeilijk. We trainen er inderdaad op, maar ik denk als er nu wat binnen vliegt dat het wel gaat lopen. Daar ben ik ook niet bang voor", stelt de middenvelder.