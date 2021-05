Verguisde Touré is matchwinner voor Vitesse: 'Ben een mentaal monster'

"Het voelt geweldig", zegt Touré na afloop. "Het is mijn eerste professionele doelpunt en helemaal de situatie waarin ik verkeer maakt dit doelpunt extra speciaal."

Daarmee doelt de middenvelder op het feit dat hij dit seizoen niet kon overtuigen bij Vitesse. Als hij al speelde, was het vaak ongelukkig en zo zat de Juventus-huurling dus ook veel op de bank. "En dat is nieuw voor mij. Ik ben niet gewend niet te spelen en altijd vanaf de bank te komen. Maar ik waardeer het ook zo. Het maakt me nu veel meer bescheiden, ik wist dat ik meer moest gaan focussen en harder moest gaan trainen. Ik ging mentaal niet kapot hoor, want ik ben echt een mentaal monster."

Idrissa Touré redt Vitesse tegen PEC Zwolle. Foto: Omroep Gelderland

Touré bleef wachten op zijn moment en sprak veelvuldig met de trainer. "Ja, en onze relatie is echt goed. Hij hoefde mij mentaal ook niet te ondersteunen, maar hij en de groep lieten mij wel altijd merken hoe belangrijk ik ben voor de groep. Je zag vandaag ook wel op het veld hoe blij ze waren voor mij met dit doelpunt. En dit doelpunt is nu heel goed voor mijn vertrouwen."

Schuldgevoel

Helemaal omdat de middenvelder ook nog met een schuldgevoel kampte. "In de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle dit jaar speelde ik in de basis, kreeg ik rood en verloren we daarna. Ik voelde me daar echt heel schuldig over. En nu scoor ik dus tegen Zwolle mijn eerste doelpunt. Ik denk dat Zwolle voor altijd in mijn hoofd zal blijven zitten."

Nu wil de Duitser doorpakken en weer presteren voor Vitesse. "Ik zal bidden vanavond."