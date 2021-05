Het aangrijpende verhaal van Ernst Camlott, een Duitse verzetsstrijder

De grafsteen op de Algemene Begraafplaats is eenvoudig. En de tekst is moeilijk leesbaar op het graf van Wilhelm Heinrich Ernst Camlott. Hij is geboren in 1902 in Duitsland. Op 26-jarige leeftijd komt hij naar Den Haag om te werken bij meubelfabriek Pander. Dat is een paar jaar voor Hiltler aan de macht komt. Duidelijk is dan al dat Ernst niets moet hebben van het nationaal-socialisme.

Als de mede-eigenaar bij de NSB blijkt te zitten, gaat hij weg bij het bedrijf, vertelt oorlogsgraven-kenner Henk van Asselt. "Ernst kon zich daar niet mee verenigen, want hij was niet voor niets weggegaan uit Duitsland. Nu zat hij bij een firma die samenwerkte met de Duitsers. Daar kon hij niet tegen. Dus hij zei: 'Dan ga ik verkassen'. Hij ging naar Arnhem en kwam vervolgens in het verzet terecht."

Bekijk het verhaal van de Duitse verzetsstrijder. De tekst gaat daaronder verder.

Op de Veluwe helpt hij onder meer onderduikers te verplaatsen. Dat gebeurde met een vrachtwagen. "Die onderduikers zaten dan op de laadbak van de vrachtwagen en dan ging hij mee", vervolgt Van Asselt. "Want hij was Duitser en sprak de Duitse taal vloeiend. In Duits uniform en geweer, want dan kreeg hij vrije doorgang bij de controleposten."

Droppingsplek

Maar op 11 april 1945 bij de Vosselt gaat het mis. Ernst is met een aantal collega's op pad om een generator te halen, omdat bij zijn huidige werkgever de stroom was uitgevallen. Onderweg zien ze een Engels vliegtuigje. "Bang dat ze beschoten zullen worden, vliegen ze uit de auto", vertelt Van Asselt. "Drie aan de linkerkant, de andere twee aan de rechterkant en ze wachten af."

De mannen weten niet dat ze op een droppingsplek zijn beland. De Engelsen willen daar wapens droppen voor de troepen iets verderop. Het verzet ligt in de bossen te wachten. Als het stil is, gaat een van de collega's van Ernst zijn jas halen uit de vrachtwagen.

"Ernst zegt: breng ook even mijn geweer mee", vervolgt Van Asselt de tragedie in wording. "En dat hebben de verzetsmannen die in de bossage lagen te wachten op de dropping opgevangen. Ze hebben een Duitse tongval, een Duitse stem gehoord en ze hebben er op losgeschoten. Niet meer nagedacht, maar gewoon geschoten. Met alle gevolgen van dien. Onder andere dus dat Camlott daarbij doodgeschoten is."

Achternaam

Na de oorlog worden vrijwel alle Duitse graven in Nederland overgebracht naar de Duitse begraafplaats in Ysselsteyn. Maar op verzoek van zijn vrouw bleef het graf van Ernst Camlott in Elspeet. Het is het enige bekende graf van een Duitse verzetsstrijder in Nederland. Het graf is niet geregistreerd als Nederlands of Duits oorlogsgraf. Op het graf staan alleen zijn achternaam en een tekst, in het Nederlands, geschreven:

ALS GIJ ZOEKT NAAR GODS AKKOORD

ER ZIJN HEMELSE KLANKEN

HET IS AL HARMONIE EN SCHOONHEID

ALS UW ZIEL GODS TONEN HOORT