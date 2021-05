Gehavend Vitesse ontsnapt in absolute slotfase aan puntverlies

Vitesse miste in GelreDome vijf spelers vanwege schorsingen en blessures: Rasmussen, Bazoer, Wittek, Dasa en Tronstad. Bij PEC ontbraken er door een corona-uitbraak zelfs tien, onder wie Vitesse-huurling Thomas Buitink. In de beginfase was het dan ook nog een beetje onwennig van beide kanten.

Een doelpunt van Armando Broja bracht Vitesse na 27 minuten op het juiste spoor. De Albanees schoot de bal na een perfecte steekpass van Thomas Bruns via doelman Xavier Mous in het doel. Het was de tiende treffer van Broja deze competitie, maar pas zijn eerste in de laatste zeven wedstrijden.

Na de openingstreffer ging het lopen bij de thuisploeg en was het wachten op meer doelpunten. Maar pogingen van Oussama Tannane en Dominik Oroz werden gered, Broja schoot hard op de paal en ook een kopbal van verdediger Danilho Doekhi leverde geen goal op. Vorige week miste Vitesse ook al een hoop kansen in de doelpuntloze remise tegen Feyenoord.

Gelijkmaker valt uit de lucht

Na rust leek de tweede goal gelijk te vallen, maar een schot van Tannane werd door Loïs Openda met de hand beroerd voordat Broja kon binnentikken. De VAR zette daarom een streep door de 2-0. Aan de andere kant was het zowaar wel raak: uit een spaarzame aanval schoot Jesper Drost via verdediger Enzo Cornelisse de 1-1 binnen.

PEC Zwolle viert de gelijkmaker. Foto: BSR Agency/Orange Pictures

Vitesse moest zich even herpakken, maar ging daarna weer vrolijk door met kansen missen. Een kopbal van invaller Oussama Darfalou belandde op de lat en vlak daarna schoot linksback Tomas Hajek in het zijnet.

Verder was het vooral pover wat de thuisploeg liet zien tegen de nummer 13 van de eredivisie. In blessuretijd kwam Vitesse eerst nog goed weg, toen Remko Pasveer uitstekend redde op een schot van Manuel Benson. In de twee minuut van de extra tijd was het uiteindelijk Touré die de verdiende 2-1 op het scorebord zette. In de allerlaatste minuut leek het alsnog mis te gaan, maar gelukkig voor Vitesse raakte verdediger Thomas Lam de bal verkeerd.

Door de zege vergroot Vitesse het gat naar achtervolger Feyenoord tot vijf punten. De nummer vijf komt zondag pas in actie komt tegen ADO Den Haag. De club die vierde wordt, speelt volgend seizoen Europees voetbal. De ander moet daarvoor eerst de play-offs winnen.