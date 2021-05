Harderwijkers ruimen eigen 'plastic soep' op

Dat doen ze op een bijzondere manier: met een zogenoemde 'Sup'. "Een sup is eigenlijk niets anders dan een soort surfplank met een peddel", legt Marnix van der Boom uit. Hij werkt met sups en is één van de initiatiefnemers van de maandelijkse schoonmaakactie. "Met een sup kun je gewoon heel rustig, zonder iets te verstoren, in een rietkaag drijven en er dan spullen uithalen. Dus dat is het voordeel."

Hartverwarmend

De vrijwilligers maken op deze manier de wateren in en rond Harderwijk wat schoner. "Het is natuurlijk goed om het afval op te ruimen", vertelt vrijwilliger Nora Bos. "Maar we vinden het ook heel erg leuk om te 'suppen'. En het is dus voor het goede doel." Ook wethouder Marcel Companjen heeft zich aangemeld als vrijwilliger. "Ja, als je ziet wat voor troep er weer in het water ligt en ook op het land, dan doe ik heel graag mee om dat allemaal uit het water te halen", zegt de wethouder. Hij is blij met de maandelijkse schoonmaakactie. "Ja, je kunt alleen maar hartverwarmend reageren op dit soort initiatieven."

Houdbaarheidsdatum

In ongeveer anderhalf uur halen ze een enorme hoeveelheid troep boven water. "Ja, dit soort troep zie je dus heel veel", zegt Marnix van der Boom terwijl hij een plastic zakje laat zien. "Ik maak er soms een sport van om als ik een flesje of een verpakking vind, om te kijken wat de houdbaarheidsdatum is. Dan vind je soms dingen met een houdbaarheidsdatum van 10 jaar terug. Dan zie je dus hoe lang zoiets in het water drijft."

De rotzooi wordt uiteindelijk opgehaald door de gemeente.

Bekijk hier de hele reportage