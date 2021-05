Providers zetten zendmasten in grensregio bewust zachter

Het is al jaren een probleem, maar het slechte mobiele bereik - vooral in de grensregio - is nog steeds niet opgelost. Providers in de grensregio zetten de zendmasten bewust zachter om te voorkomen dat het netwerk 'botst' met het Duitse netwerk.

Omroep Gelderland kreeg de afgelopen maanden 160 meldingen van inwoners die last hebben van slecht mobiel bereik. Vooral bij de Duitse grens is het bereik soms ronduit beroerd.

In 2016 kondigde toenmalig minister Kamp van Economische Zaken al aan dat hij het probleem wilde aanpakken. Bij de veiling van frequenties, bijvoorbeeld van 5G, worden de providers een dekkingsverplichting oplegt. Dit zou ervoor moeten zorgen dat overal in Nederland, altijd tenminste één mobiel netwerk beschikbaar is. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, maar de problemen zijn nog steeds niet overal opgelost.

Geen nieuwjaarsborrel, want geen bereik

Nicole Nijmeijer (49) uit Winterswijk ondervindt regelmatig hinder van het slechte bereik: "Tijdens het wandelen springt mijn telefoon op het Duitse netwerk en heb ik regelmatig geen bereik." Het slechte bereik zorgt ook voor ander ongemak. Tijdens de nieuwjaarsborrel, waar Nicole met haar man was, hadden ze allebei telefoondienst. Ze zijn beiden arts en moeten dan bereikbaar zijn voor eventuele noodgevallen. "Toen we op die borrel aankwamen bleken we geen bereik te hebben. Toen konden we weer terug naar huis. Je moet tijdens de dienst echt bereikbaar zijn. Dat we de borrel zo snel moesten verlaten vond ik heel jammer."

Waarom is mobiel bereik bij de grens zo slecht?

Hoe komt het dat het bereik in de grensregio slecht is? Stefan Maertens is adviseur bij BViP services, een telecommunicatie- en ICT adviesbureau. Hij legt uit hoe het zit. "Nederlandse providers kunnen de zendmasten dichtbij de Duitse grens niet op vol vermogen aanzetten, omdat het Duitse en Nederlandse netwerk elkaar anders in de weg zitten. Duitse providers willen niet dat er Nederlandse gebruikers op hun netwerk zitten en vice versa. Zodra er een Nederlandse gebruiker op het Duitse netwerk zit, moet de Nederlandse provider kosten afdragen aan de Duitse provider."

T-Mobile laat weten dat ze als provider strenge regels moeten naleven op het gebied van bereik in de grensregio: "We moeten voldoen aan nationale en Europese wetgeving om ervoor te zorgen dat er aan beide kanten van de grens voldoende bereik is. En om te voorkomen dat de netwerken elkaar storen", aldus Klaas Jan Lageschaar, woordvoerder van T-Mobile.

Stijn Wesselink van KPN zegt in een reactie: "De sterkte van zendmasten verschilt per gebied. Je telefoon schakelt normaal probleemloos over van de ene mast naar de andere. In de grensstreek werkt dat net even anders. Daar is de overgang niet altijd naadloos omdat er daar geen overgang binnen het eigen netwerk plaatsvindt, maar een overgang plaatsvindt naar een buitenlandse operator. Dit gebeurt pas als je geen Nederlands netwerk meer hebt (roaming). Hierdoor kan het gebeuren dat je telefoon langer met een mast blijft verbonden waarvan de dekking niet optimaal is."

In plaats van dat je telefoon de beste mast pakt, blijft 'ie dus hangen net zolang tot het bereik helemaal wegvalt.

'Mobiel bereik bij de grens is een geldkwestie'

Maar er is nog een probleem: want de zendmasten staan in de grensregio niet op vol vermogen om te zorgen dat het signaal niet te veel in het grensland terecht komt. Omdat de zendmasten niet op vol vermogen staan, is het bereik in grensregio’s vaak slechter. Het is volgens deskundige Maertens voor providers simpelweg financieel niet interessant om de zendmasten volledig aan te zetten. "Het is voor de financiën beter als Nederlandse gebruikers op het Nederlandse netwerk blijven. En Duitse gebruikers op het Duitse netwerk."

Na een oproep in februari hebben we tot nu toe 160 klachten over slecht mobiel bereik binnen gekregen. Op onderstaand kaartje is te zien dat mobiel bereik in verschillende plaatsen in Gelderland een probleem is.

Andrea Bloem (59) uit Winterswijk woont 100 meter van de Duitse grens. Ze heeft gemerkt dat het bereik bij de zendmast in haar buurt ineens zachter gezet werd. Haar bereik met KPN was goed na de plaatsing van een nieuwe mast drie jaar geleden. Maar ze kreeg steeds vaker bericht dat ze via het Duitse netwerk belde. Hierover heeft Andrea contact gezocht met KPN. "Sinds ik die klacht heb ingediend is het een stuk minder geworden, maar ik zit nog bijna even vaak op het Duitse netwerk." Andrea geeft aan dat ze hoopt dat KPN met een oplossing komt. "Ik wil ook goed bereikbaar zijn net als de rest van Nederland."

Providers: er komen meer masten

KPN laat in een reactie weten dat ze de dekking in de grensregio waar mogelijk verder willen verbeteren. "We hebben in de gemeente Winterswijk nog twee nieuwe zendmasten in de planning waarmee de bereikbaarheid verder zal toenemen op juist dit soort plekken."

Ook Gerjan van der Laan van VodafoneZiggo reageert op het slechte bereik in en rondom Winterswijk. "Wij zijn bezig met meerdere locaties in de provincie Gelderland, en ook specifiek in de omgeving Winterswijk, om de dekking voor onze klanten te verbeteren. Wij streven ernaar om de eerste locatie, bij de plaats Woold, dit jaar nog gereed te hebben. De andere locaties zitten momenteel in een voorbereidende fase."

T-Mobile laat over het bereik in Winterswijk weten: "Het bereik in Winterswijk zelf zou goed moeten zijn. Echter, net buiten Winterswijk en in de buurt van de grens is het moeilijker om een stabiele verbinding te realiseren. Om dit probleem op te lossen, hebben we betere automatische overschakeling tussen het Nederlandse naar het Duitse netwerk tijdens het bellen doorgevoerd."

