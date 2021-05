Wéér een drugspand in de Achterhoek gesloten: 'We moesten extra raamborden bestellen'

Buiten op het terrein van het horecapand staan enkele witte, plastic tuinstoelen opgestapeld. Op twee kleine afvalcontainers na, is de parkeerplaats verder leeg. De deuren van het pand zijn verzegeld en op het raam hangt een groot wit bord met daarop: 'DRUGSPAND GESLOTEN'.

Afgelopen woensdag werden hier aan de achterkant bij een controle twee grote containers gevonden: één met drugsafval en één met grondstoffen voor het maken van mogelijk methamfetamine.

Extra raamborden

"We wonen er recht tegenover, maar hebben nooit iets verdachts gezien", vertelt de overbuurvrouw. "Al vroegen we ons wel af hoe ze in mei open wilden gaan, want het schoot niet op binnen. Maar ja, dat zeggen we nu. "

Volgens de buurvrouw zou er steakhouse in het pand komen. Afgelopen najaar zijn de nieuwe huurders er ingetrokken. "We waren heel blij dat na jaren van leegstand er iemand weer iets ging beginnen hier. En nu zit er zo'n bord voor het raam. Ik ben helemaal verbijsterd."

Bekijk de tv-reportage. De tekst gaat daaronder verder.

De burgemeester van Doetinchem Mark Boumans heeft het pand meteen gesloten. "Dat doen we tegenwoordig altijd, bij grote vondsten, maar ook bij kleine. Dat geldt voor de hele Achterhoek. Dat is ons lik-op-stuk beleid. We hebben zelfs extra raamborden moeten bijbestellen, want ze waren al op!"

Daaruit blijkt ook wel de toename van het aantal drugspanden en wietkwekerijen die worden ontdekt. Boumans vindt het een zorgelijke ontwikkeling: "Je ziet het opschuiven van Brabant en Limburg naar hier. Daarom zetten we hier met de acht Achterhoekse gemeenten ook extra op in. "

Deze week besloten de acht gemeenten uit de regio de komende jaren gezamenlijk nog meer te investeren in preventie en handhaving op het gebied van drugscriminaliteit.

Tijd verdelen

Het is een lastige tijd want er gaat ook veel aandacht uit naar de coronacrisis en het handhaven van de maatregelen. "We moeten inderdaad onze tijd verdelen. Maar we hebben nu wel gezamenlijk afgesproken dat we de aanpak van ondermijning structureel gaan doen en extra investeren in preventie en handhaving. "

Ook benadrukt hij dat inwoners verdachte zaken altijd kunnen melden. "We staan echt niet meteen met een arrestatieteam op de stoep. Dus bij twijfel, meld het dan wel, ook al blijkt het dan later misschien loos alarm te zijn. "

Vooralsnog is er nog niemand aangehouden voor de vondsten in Langerak. De politie onderzoekt de zaak nog.