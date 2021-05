Trainer Meijer wil drie weken scherpte bij NEC

Daarom hamert trainer Rogier Meijer op scherpte bij zijn selectie. "We spelen als we de finale van de play-offs halen zes wedstrijden in drie weken. Na het verlies tegen Excelsior hebben we met elkaar gepraat en afgesproken om alles aan de kant te zetten, ook alle indivduele doelen, met als doel het halen van de play-offs. En dat is gelukt."

Andere play-offs

"Nu spelen we nog drie wedstrijden in de competitie en die gaan we heel serieus in. Want we kunnen nog vijfde worden en dan mogen we met een thuiswedstrijd beginnen in de play-offs. Het is onduidelijk of er dan publiek bij mag zijn, maar het is sowieso toch lekker om thuis te mogen spelen. De play-offwedstrijden zijn heel anders. Het kan voor ons drie wedstrijden duren, maar ook al na negentig minuten voorbij zijn. Normaal is er een tweede wedstrijd waarin je nog iets goed kunt maken, maar daar heeft de tegenstander ook last van. Met NAC en Go Ahead krijgen we de komende wedstrijden twee ploegen tegen die we mogelijk ook in de play-offs treffen."

Rogier Meijer tijdens de training Foto: Omroep Gelderland

Bij NEC komen enkele spelers terug na blessures. "Ja, Rens van Eijden en Jordy Bruijn, dat zijn normaal basispelers. En ook Kevin Bukusu en Thibo Baeten sluiten weer aan. Ze hebben allemaal alweer meegetraind en het ziet er goed uit richting de play-offs. We moeten even kijken of we ze weer gaan inpassen. Ze moeten ritme opdoen, misschien al tegen NAC. Een fitte Rens is voor ons elftal enorm belangrijk. Maar aan de andere kant heeft Terry Sanniez het heel goed gedaan centraal achterin. Hij verdedigt scherp en is rustig aan de bal."

Coronaregels aangescherpt

Vanwege de belangrijke slotfase van het seizoen zijn de coronaregels bij NEC ook aangescherpt. "Ja, dit is een hele belangrijke periode. En je ziet dat er meer wat meer besmettingen zijn bij voetbalclubs. Bovendien is er nu wat versoepeling met de terrassen en de winkels weer open. Dus we zijn nu extra voorzichtig. Bij trainingen laten we niemand meer toe. Dat is echt niet om geheimzinnig te doen, maar we kunnen het risico echt niet nemensf. Als een speler nu besmet raakt, is het einde seizoen, want dan moet je tien dagen in quarantaine."