Basketballers Yoast United in debuutseizoen naar bekerfinale

In de Schaapskooi in Bemmel stond het na de reguliere speeltijd 90-90. In de extra tijd sloeg Yoast United toe en werd het uiteindelijk 110-99. In de finale zondag is Basketball Academy Limburg de opponent.

Yoast United debuteerde dit seizoen op het hoogste niveau. In de competitie deed de ploeg uit Bemmel aardig mee. In eerste instantie werden de play-offs gemist, maar in de B-poule plaatste Yoast United zich alsnog. Maar het echte succes is vooralsnog deze finaleplaats.