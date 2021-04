Uitgelaten selectie De Graafschap weet genoeg: 'Nog één keertje winnen'

Uitgelaten en licht euforisch liepen de spelers van De Graafschap rond in het stadion van Cambuur. De spelers waren net bejubeld door het enthousiaste publiek en hadden hun ereronde gelopen. Zij vierden al groot feest als kampioen van de eerste divisie. "Maar ik hoor geluiden om mij heen dat wij dat allemaal nog wel eens zouden kunnen overtreffen", riep een duidelijk opgeluchte trainer Mike Snoei.

De Graafschap nam in Leeuwarden met het 1-1 gelijkspel een zeer belangrijk punt meer naar de Achterhoek. "In de eerste helft had Cambuur wel heel de bal, maar echt grote kansen waren er niet", merkte Snoei terecht op. "En in de tweede helft hebben wij gewoon nog twee of drie enorme mogelijkheden. Vooral die kopbal van Jasper van Heertum had er eigenlijk in gemoeten. Maar we zijn blij met dit punt."

Twee kansen

Vrijdag kan De Graafschap promotie veilig stellen uit bij Jong Ajax. "We hoeven alleen maar naar ons zelf te kijken en dat doen we ook', stelde Elmo Lieftink die nog een schot van de lijn zag gehaald worden. De volle druk staat er in Amsterdam niet eens vol op, want thuis tegen Helmond Sport krijgt De Graafschap vijf dagen later nog een kans.

"Maar we willen het zo snel mogelijk beslissen natuurlijk. We gaan vrijdag tegen Jong Ajax vol voor die overwinning en dan ben ik benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Ik laat me verrassen", sprak Lieftink met een lach.