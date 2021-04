De Graafschap pakt belangrijk punt in strijd om promotie bij Cambuur

De Graafschap trad aan met hetzelfde elftal als een week geleden, toen ternauwernood een punt uit het vuur werd gesleept tegen Almere. De sfeer in Friesland was opperbest. Met publiek op de tribunes, ongeveer 2500, herleefden oude tijden in Friesland. De fans lieten zich flink horen. Uit respect voor de titel vormden de spelers van De Graafschap een soort erehaag bij opkomst van het elftal van Cambuur.

De formatie van Henk de Jong pakte direct het initiatief en combineerde veel makkelijker. De Graafschap moest zich beperken tot verdedigen en af en toe een uitbraak. Cambuur kreeg niet veel grote kansen, maar domineerde dus wel. Na een half uur brak Tutuarima gevaarlijk uit en schoot hard in het zijnet.

De Graafschap bijeen Foto: BSR Agency

Even later kreeg De Graafschap een hoekschop. Van Mieghem slingerde de bal voor het doel en De Breij kopte ongelukkig in eigen doel via het lichaam van Ted van de Pavert. Uit het niets had De Graafschap zijn voorsprong ineens te pakken. Met de krappe 0-1 haalde het team van trainer Snoei ook de rust nadat Mühren nog wel gevaarlijk was met een schot gekeerd door De Boer.

Fraaie goal

In de tweede helft liet Cambuur het gas een beetje los en gebeurde er aanvankelijk niet heel veel. Invaller Konings schoot eens op doel en probeerde de lange hoek. Stevens zat er echter goed bij. Daarna zette Cambuur toch even aan. Kallon trok voor vanaf rechts en De Korte ramde hard raak (1-1).

De Graafschap probeerde de wedstrijd met beleid uit te spelen, maar kreeg zowaar nog een enorme kans. Van Heertum dook in het vijf meter gebied op en kopte de bal op keeper Stevens. Cambuur zette af en toe nog wel aan, maar De Jong wisselde ook vooral, wat het veldspel van de thuisploeg niet echt ten goede kwam. Zo bleef het 1-1 in Leeuwarden en pakte De Graafschap een belangrijk punt in de race om directe promotie.