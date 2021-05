Na tien jaar bezuinigen kan Defensie eindelijk weer extra kanonnen toevoegen

"Vandaag is een mooie dag voor de landmacht." Commandant Landstrijdkrachten Martin Wijnen laat zijn blijdschap duidelijk merken in zijn speech. "Na vele jaren van bezuinigen, is het vandaag tijd voor een stap vooruit, in de vorm van groei."

Wijnen is de belangrijkste man van de Landmacht en vindt de extra pantserhouwitsers van groot belang. "We hebben te maken gekregen met een verslechterende veiligheidssituatie, nieuwe dreigingen en de opkomst van grootmachten. Daarom is het kabinet gestopt met de bezuinigingen, en gaat er structureel meer geld naar Defensie."

Dat extra geld komt goed uit. De pantserhouwitsers die nu worden toegevoegd aan het wapenarsenaal, stonden een paar jaar geleden nog te koop. Ooit kocht Nederland 57 van die grote machines, maar tot vrijdag werden er maar 18 gebruikt. Een groot deel heeft lang te koop gestaan, vanwege de bezuinigingen. Maar dat hoeft nu dus niet meer.

Sinds de val van De Muur bezuinigingen

"Dit hebben we meer dan tien jaar niet kunnen doen", zegt generaal Joland Dubbeldam. "Eigenlijk hebben we al vanaf de val van De Muur (1989, red.) bezuinigingen en krimp meegemaakt bij Defensie. We zijn best wel doorgeslagen in de bezuinigingen, de afgelopen jaren. Dat we nu weer nieuwe kanonnen kunnen gaan gebruiken, is dus een fijne gelegenheid. En het is ook echte en morele boost voor de mannen en vrouwen."

De zes pantserhouwitsers zijn weliswaar al 15 jaar oud, ze zijn nog nooit gebruikt. "Nee, die hebben altijd in de opslag gestaan", legt kapitein Niels uit. Hij krijgt het commando over de nieuw opgerichte eenheid, die de zes kanonnen mag gebruiken. "Ze moeten zelfs nog ingeschoten worden. Vanaf nu kunnen we met de eerste twee pantserhouwitsers gaan oefenen, de andere vier komen iets later."

De Pantserhouwitser is het zwaarste geschut binnen de Nederlandse Landmacht. Het kanon kan, dankzij GPS-bepaling, tot op 50 kilometer afstand doelwitten nauwkeurig raken. Het wapen wordt vooral ingezet ter ondersteuning van grondtroepen. Op ASK 't Harde trainen de Pantserhouwitsers met speciale oefengranaten, die een minder luide knal veroorzaken.

En dus zullen bewoners op de Noord-Veluwe binnenkort nog wat vaker dan nu geschut kunnen horen. "Al denk ik dat dat wel meevalt", relativeert de kapitein gelijk. "Vanwege corona hebben we de laatste tijd veel in dit gebied geoefend, maar hopelijk kunnen we binnenkort ook weer in het buitenland oefeningen houden."

Dit is nog niet genoeg

Ondanks alle blijdschap benadrukken de aanwezigen ook dat dit niet genoeg is. "Ik heb minder mensen in mijn eenheid zitten dan er in de andere eenheden zitten", zegt kapitein Niels. "Ik hoop dat we zo snel mogelijk meer troepen krijgen, uiteindelijk moeten dat er 75 worden."

De Commandant Landstrijdkrachten benadrukt in zijn speech dat het dan niet alleen om de eenheid zelf gaat. "We hebben ook ondersteunend personeel nodig, bijvoorbeeld voor de technische dienst. En ook qua munitie kunnen we nog wel meer gebruiken. De naam 'Delta batterij' die deze eenheid krijgt, is dan ook deels symbolisch. Het woord Delta wordt in de wiskunde gebruikt voor het verschil in de huidige situatie en de gewenste situatie."

Wijnen heeft nog een hele lijst met zaken waar extra geld voor nodig is. Toch is dit ook voor hem vooral een feestelijk moment. "Vandaag is een mooie start. Deze nieuwe batterij levert een belangrijke bijdrage in de Landmacht van morgen."