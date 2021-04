Wij zijn Gelderland | Paul ten Hagen's grote liefde: oude langspeelplaten

Zeg in Terborg 'Paul ten Hagen' en de kans is groot dat mensen meteen aan muziek denken. Paul is de man bij wie jong en oud op zoek kan naar langspeelplaten. Maar Paul stopt met zijn winkel.

Tegenwoordig wordt er bij vinyl eerder gedacht aan vloerbedekking. Iedereen jonger dan een jaar of 20 weet niet dat muziek ver voor de MP3 spelers verkocht werd op LP's: grote meestal zwarte schijven waarop maximaal 20 muzieknummers pasten. Paul ten Hagen heeft er nooit afscheid van willen nemen. En 40 jaar geleden is hij in Terborg zelfs een winkel begonnen in LP's "Ja, ik heb er hier zo'n 7000 liggen. Mensen komen uit de wijde omgeving. Soms bellen ze eerst en vragen ze om een bepaalde LP. Tja en soms heb ik er maar één exemplaar van en die verkoop ik dan toch."

Afscheid, of toch niet?

Paul is een vitale man voor iemand van inmiddels 63 jaar. En dat is ook de reden dat hij stopt met zijn platenwinkel in hartje Terborg. "Er is nog meer in het leven. De afgelopen jaren was ik elke dag van de week met LP's verkopen bezig. Nu ga ik tijd maken voor andere dingen zoals naar LP's luisteren, hahaha. Wel ga ik denk ik nog regelmatig naar platenbeurzen om te verkopen, want dat is toch minder druk."

Terborg (niet) zonder vinyl

In stilte hoopt Paul dat er een andere liefhebber is die opnieuw een winkel opent waar vinyl LP's verkocht worden. "Ja dat zou leuk zijn. In het hele land zie je volgens mij steeds meer winkels waar toch weer LP's verkocht worden. Dus wie weet ook weer in Terborg. Maar ik stop op 1 juli."