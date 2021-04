RIVM legt puzzel opnieuw: tóch eerder vaccin voor 60- tot 64-jarigen in Gelderland

Woensdag leek het er nog op dat deze groep 60-plussers nog tot midden of zelfs eind mei moesten wachten op een eerste prik, terwijl leeftijdgenoten elders in het land al aan de beurt zijn voor een tweede. Maar het RIVM meldt nu dat ze toch eerder dan gedacht weer AstraZeneca-vaccins kan leveren aan de Gelderse huisartsen.

"We hebben flink gepuzzeld. Op 7 mei krijgen 260 van de 560 huisartsenpraktijken al geleverd. De rest volgt de week erna, onder voorbehoud van de bestellingen in Zuid-Holland. En het laatste plukje krijgt op 17 mei vaccins", zegt een woordvoerder.

Doorwerken in de avonduren

Vanmiddag is er nog koortsachtig overleg geweest over de verdeling van de vaccins over de provincies. "We proberen wat beschikbaar is eerder uit te rijden. We hebben ook een grote levering gekregen deze week, van 638.000 vaccins. En we gaan nu ook in de avonduren leveren bij de huisartsen, waar dat tot nu toe tijdens kantooruren moest. Dat geeft ook weer meer ruimte. Zo lopen we ook meer in de pas met de GGD."

Wanneer de huisartsen daadwerkelijk gaan vaccineren, verschilt per praktijk. Dat hangt af van wanneer zij dat weer georganiseerd krijgen.

