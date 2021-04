Bruls: 'Vaccinatie-achterstand Gelderland is bijzaak'

"Er zijn al meer dan 5 miljoen spuiten gezet in Nederland. In januari waren we bij de laatsten van Europa, maar we rukken nu op naar de kopgroep", zei Bruls, die ook voorzitter is van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en het Veiligheidsberaad waarin alle 25 veiligheidsregio's van Nederland zijn vertegenwoordigd. "De vaccinatie is onze 'ticket out' voor de hele coronasituatie. Maar om te gaan praten over elke spuit die wel of niet op tijd wordt gezet, dat leidt af van de hoofdzaak."

Eerder deze week was in het nieuws dat er per provincie en regio grote verschillen zijn in de voortgang van het vaccineren. Gelderland loopt daarbij achteraan, hoewel vrijdag wel bekend werd dat de 60 tot 64 jarigen in de provincie waarschijnlijk toch weer eerder gevaccineerd kunnen worden dan aanvankelijk gedacht.

Zwabberbeleid van de regio's

Hoogleraar infectieziekten van het Radboudumc Andreas Voss zei in de uitzending dat het niet fair is om van een zwabberbeleid te spreken over de regio's waar het minder snel gaat met de vaccinaties. Hij vindt dat ondanks de slechte start met de vaccinaties er niet te snel geoordeeld moet worden: "Wacht even tot de zomer. Ik ben er zeker van dat we er extreem goed uit komen als Nederland."

De Week van Gelderland, over hoofd- en bijzaken in de strijd tegen Covid-19 en code zwart. De tekst gaat verder onder de video.

Bruls zei de hoge bezettingsgraad van de intensive care bedden wel een absolute hoofdzaak te vinden. Hij maakt zich daar ook nog steeds zorgen over, al denkt hij niet dat de versoepelingen die afgelopen week ingingen een negatief effect hierop hebben. "Ik vind dat het over het algemeen goed is gegaan sinds de versoepelingen zijn ingevoerd", aldus Bruls. "Ik maak me ook niet zo'n zorgen over de extra drukte buiten als gevolg van deze versoepelingen. Ik maak me wel zorgen over de toenemende drukte in het algemeen door het mooiere weer."

"We moeten niet alles in een nog rapper tempo gaan opengooien, dat niet. Maar als we alle risico's willen uitsluiten, dan moet alles dicht, ook de scholen, de kinderopvang en de kappers."

Politiek nam risico met versoepeling

Voss onderstreepte dat dit inderdaad de enige manier is als je geen enkel risico wil. Maar hij zei ook te begrijpen dat dit maatschappelijk niet meer haalbaar is. Hij had wel kritiek op hoe de versoepelingen van deze week tot stand zijn gekomen: "De politiek heeft wel een risico genomen door meer op de voorspellingen af te gaan, dan te wachten op de feitelijke cijfers. Die zouden tien procent daling van het aantal coronabesmettingen in een week moeten laten zien voordat je over gaat tot versoepelingen. Dat was vanuit de medische kant ook het advies ten aanzien van de versoepelingen. Maar ik denk dat we geluk hebben gehad en net langs code zwart gaan."