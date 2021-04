Komt de mooiste man van Nederland uit de Achterhoek?

En dat trainen voor de titel Mooiste Man van Nederland, dat deed Robin het afgelopen jaar thuis in Doetinchem, want in Coronatijd zijn de sportscholen allemaal dicht. In de woonkamer van Robin liggen halters van 20 kilo dan ook direct onder handbereik. Een stoel gebruikt de Doetinchemmer als drukbank om zijn spierbundels op peil te houden. "Een jaar geleden deed mijn vriendin mee aan de Miss Beauty of Gelderland Verkiezing. Daarbij was ik aanwezig op de afterparty en toen hadden ze mij gescout."

In een jaar tijd moest de Doetinchemmer dus de fijne kneepjes van een schoonheidswedstrijd leren. "Ik had hiervoor nog nooit op foto's gestaan of iets dergelijks. Dus het is allemaal redelijk nieuw inderdaad." Robin heeft ook veel lessen gekregen om zich professioneel te presenteren. Zo leerde hij hoe hij op een catwalk-moet lopen en moet kijken tijdens een fotoshoot. "De foto's voor de wedstrijd zijn in één minuut gemaakt. 'Klaar' zeiden ze ineens. Ik dacht nog, zo snel, zijn ze wel goed geworden." Maar eerlijk is eerlijk. Robin ziet er op de foto's fantastisch uit.

De eerste vijf

In de Filipijnen, een land dat in de wereld misschien wel het meest verzot is op schoonheidswedstrijden, denken ze aan de hand van de foto's op internet dat Robin minimaal bij de eerste vijf zit. Robin vindt een schoonheidswedstrijd voor heren overigens beslist niet man-onvriendelijk. "Het gaat niet alleen om schoonheid gelukkig. Het gaat ook nog om intelligentie. Ik vind het fijn dat dat allebei even zwaar weegt. Je hebt ook vragenronden over de Nederlandse maatschappij waar je goed antwoord op moet kunnen geven. Dus dat soort onderdelen zitten er ook tussendoor."

De finale van de schoonheidswedstrijd is zaterdagavond live te volgen via mistersofthenetherlands.nl