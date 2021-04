Veteraan Francis X. Keefe op 95-jarige leeftijd overleden

Veteraan Francis X. Keefe van de zogeheten Waaloversteek is overleden. In september 1944 raakte de veteraan zwaar gewond bij de oversteek van de Waal bij Nijmegen, waarbij de spoor- en Waalbrug veroverd werd op de Duitse bezetter. Keefe werd 95 jaar oud.

Op 20 september 1944 is Keefe onderdeel van de Waaloversteek. Het vijandelijk vuur kost veel zogenaamde 'Waal-crossers' het leven. De boot van Francis X. Keefe bereikt de overkant, maar de soldaten hebben dan nog een stuk over het land af te leggen.

Keefe raakt in de minuten die volgen zwaargewond. Eerst aan zijn pols, dan raakt een kogel zijn rechterschouder en uiteindelijk zorgt een ongeleid projectiel ervoor dat zijn voortanden afbreken. De soldaat is de overgebleven troepen tot last. Met behulp van een boot keert hij terug over de Waal.

Zwaar gewond

Francis X. Keefe overleeft de Waaloversteek en komt terecht in een ziekenhuis in Nijmegen. Hij is te zwaar gewond om terug te keren bij de geallieerde troepen en ligt tot de bevrijding in mei 1945 in het ziekenhuis. Daarna vertrekt hij via Groot-Brittanië naar Amerika, waar hij tot zijn overlijden woont.

Keefe keert nog meermaals terug naar Nederland voor de jaarlijkse herdenkingen in september, vertelt Alex Omhof, die betrokken is bij het overvliegen van veteranen. Na het overlijden van Keefe zijn nu nog twee Waal-crossers in leven. Keefe was voor het laatst in 2013 hier.