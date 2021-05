De grootste vegan supermarkt van Nederland staat in Arnhem

300 vierkante meter met alleen maar vegan producten. De supermarkt aan het Brouwersplein is volgens De Rooij niet alleen de grootste van Nederland, maar ook de eerste in Gelderland.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Het was eigenlijk toeval dat ze met haar supermarkt in Arnhem terechtkwam. De Rooij: "Ik wilde eigenlijk in Utrecht een grotere vestiging. Maar daar kon ik geen pand vinden dat aan mijn eisen voldeed."

Via leegstandsbeheerder Alvast kwam ze uit bij een groot leegstaand pand op het Brouwersplein. "Ideaal. Van hieruit kan ik ook de webshop verder inrichten."

Toeval

Bovendien denkt De Rooij dat Arnhem veel potentiële klanten heeft. "Arnhem staat bekend als een groene en progressieve stad. Dat past perfect bij een veganistische levensstijl. Met meer dan 2500 artikelen hebben we alles wat een veganist maar wil."

Grootste vegansupermarkt van Nederland in Arnhem geopend Foto: Omroep Gelderland

Proeven

En er valt bovendien ook wat te proeven. "Direct aan het begin van de supermarkt is er een proefpodium. Hier kun je proeven hoe geweldig veganistisch eten is. En het is de bedoeling dat er ook een veganistische lunchroom komt. Zodra dat weer kan volgens de coronamaatregelen."

Want De Rooij ziet haar winkel ook als informatiepunt voor mensen die overwegen om over te stappen op een veganistische levensstijl. "Er is geen betere manier om mensen kennis te laten maken met de vele smaken en texturen van veganistisch eten dan door het gewoon aan hen te presenteren."

De winkel aan het Brouwersplein is alleen op zaterdag en zondag open.